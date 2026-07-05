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«Καρφιά» Σαμαρά για Ντόρα: «Ας τα βρει πρώτα με τον αδερφό της» - Τι είπε για «αυτοδύναμη ΝΔ»

Αντώνης Σαμαράς
clock 15:30 | 05/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με ιδιαίτερα δηκτικό τρόπο σχολιάζει ο Αντώνης Σαμαράς τόσο τη στάση της Ντόρας Μπακογιάννη, όσο και τα ευρήματα των τελευταίων δημοσκοπήσεων για τη Νέα Δημοκρατία. 

Σε βίντεο που ανάρτησε και στα οποία εμφανίζεται να ενημερώνεται από τον διευθυντή του γραφείου Επικοινωνίας του, ο κ. Σαμαράς αναφερόμενος στη Ντόρα Μπακογιάννη υπενθυμίζει την ήττα της όταν και η δύο διεκδίκησαν την προεδρία της ΝΔ, λέγοντας μεταξύ άλλων «ας τα βρει πρώτα με τον αδερφό της».

Μπακογιάννη για Σαμαρά: «Η προσωποποίηση της υποκρισίας και του φαρισαϊσμού - Θέλει να πλήξει την ΝΔ

Σε ό,τι αφορά στις δημοσκοπήσεις και όσα του καταλογίζει το Μαξίμου, αναφέρει πως «η αυτοδυναμία θέλει 37%» και κάνει λόγο για «επιχειρήματα προέδρου Εδεσσαϊκού».

«Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί έκαναν τα αντίθετα και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40% έφτασε στο 20%» σχολίασε μεταξύ άλλων.

«Ξαφνικά εγώ είμαι αυτός που φταίω» ανέφερε.

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