Εκλογοαπολογιστική γενική συνέλευση στο Συνδικάτο Γάλακτος Τροφίμων Ποτών Ηρακλείου

Την εκλογοαπολογιστική του γενική συνέλευση πραγματοποιεί το Συνδικάτο Γάλακτος Τροφίμων Ποτών Ηρακλείου, την Δευτέρα 13 Ιουλίου, στις 18.30 στο ΕΚΗ.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:

"ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΑ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΜΑΣ



ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ



ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ Η ΕΛΠΙΔΑ!

Οργανωνόμαστε στο Συνδικάτο μας γιατί κανένας εργαζόμενος δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα μόνος του απέναντι στην εργοδοσία, τους νόμους τους και το κράτος τους. Μόνο όταν υπάρχει οργάνωση έχουν καταφέρει οι εργαζόμενοι να επιβάλλουν κατακτήσεις και να κόψουν την φόρα σε κυβερνήσεις και εργοδοσίες.

Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς είναι πιο επιτακτικό από ποτέ να έχουμε ισχυρό και ζωντανό Συνδικάτο, το οποίο θα είναι διπλά στους εργαζομένους. Σε αυτές τις αρχαιρεσίες δεν ψηφίζουμε απλά το επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά με την ψήφο μας επιλέγουμε την οργανωμένη πάλη ενάντια στα σχέδια των κυβερνήσεων και των βιομήχανων. Τους στέλνουμε ξεκάθαρο μήνυμα, οι εργαζόμενοι έχουνε την δικιά τους φωνή, το ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ τους, πιο Μαζικό!

Αυτοί μετράνε κέρδη και εμείς ζωές!

Την περίοδο που διανύουμε οι εξελίξεις στα διεθνή είναι οξυμένες, οι εργαζόμενοι της χώρας μας βιώνουν κάθε μέρα τις επιπτώσεις από την εμπλοκή μας στους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και τις πολεμικές τους συγκρούσεις. Ενώ εμείς ζούμε με την ανασφάλεια αν θα έχουμε αύριο δουλειά, αν θα μπορούμε να πληρώσουμε το ενοίκιο, αν θα γεμίσει το καλάθι του σουπερμάρκετ για να ταΐσουμε την οικογένεια μας, κάποιοι βλέπουν να ανεβαίνουν οι τζίροι τους και η κερδοφορία τους, να επεκτείνονται οι επιχειρήσεις τους, και να γίνονται όλο και πιο πλούσιοι και εμείς όλο και πιο φτωχοί, να μην μπορούμε να αγοράζουμε αυτά που παράγουμε.

Τώρα, που «ανοίγει» η σεζόν, μας ετοιμάζουν για εντατική δουλειά με 6ήμερα, 13ωρα χρησιμοποιώντας κάθε εκμεταλλευτικό ατού που τους δίνει η νομοθεσία των Κυβερνήσεων για να μας ξεζουμίζουν.

Δεν ανεχόμαστε άλλα Τέμπη στη ζωή μας! Δεν θέλουμε άλλες Βιολαντες! Δεν θέλουμε να ζούμε με την ανασφάλεια αν θα γυρίσουμε ή όχι σπίτι στην οικογένεια μας, αν θα γυρίσουμε ολόκληροι ή σακατεμένοι.

Όλο αυτό το διάστημα μετρήσαμε μάχες έξω και μέσα στους χώρους δουλειάς:

• Την τριετία που διανύσαμε το Συνδικάτο μας έδωσε μάχες στην πρώτη γραμμή, για την οργάνωση του αγώνα για μια σειρά ζητήματα, μικρότερα ή μεγαλύτερα προβλήματα των εργαζομένων του κλάδου απέναντι σε μεγαλοεργοδοσία και κυβέρνηση που με νέα αντιλαϊκά μέτρα δυνάμωσαν την επίθεση εις βάρος μας.

• Το Συνδικάτο μας έκανε παρεμβάσεις στην Επιθεώρηση Εργασίας και έγιναν έλεγχοι μαζί με μέλη της Διοίκησης του Συνδικάτου, σε επιχειρήσεις που είχαμε καταγγελίες για μη τήρηση της εργατικής νομοθεσίας.

• Μαζί βρεθήκαμε στο πλευρό εργαζομένων του κλάδου μας που τραυματίστηκαν εν ώρα εργασίας, εξαιτίας της έλλειψης μέτρων υγιεινής και ασφάλειας. Μέτρα που θυσιάζονται στο βωμό του κέρδους, αφού κοστίζουν και δε συμφέρουν. Κάναμε αλλεπάλληλες προσπάθειες για συνάντηση με τους εκπροσώπους των εργοδοτών για αυτό το θέμα και εισπράτταμε συνεχώς την προκλητική αδιαφορία τους.

• Βρεθήκαμε από την πρώτη στιγμή στις μεγαλειώδεις απεργιακές κινητοποιήσεις για το έγκλημα στα Τέμπη, με αποκορύφωμα την απεργιακή κινητοποίηση ένα χρόνο μετά το έγκλημα, που νέκρωσαν τα εργοστάσια και οι αποθήκες. Από την πρώτη στιγμή του εργοδοτικού εγκλήματος στην Βιολαντα που είχε σαν αποτέλεσμα 5 νεκρές εργάτριες, το Συνδικάτο μας βρέθηκε έξω από τα εργοστάσια και ενημέρωσε τους εργαζομένους για το έγκλημα και την ανάγκη για οργάνωση στο Συνδικάτο, ώστε να μην ξανά συμβεί αντίστοιχο έγκλημα.

• Δυναμώνουμε ακόμα περισσότερο τον κοινό αγώνα μεταναστών και Ελλήνων εργατών απέναντι στον κοινό εχθρό. Ενάντια στην εκμετάλλευση που οδηγεί τους μετανάστες να δουλεύουν με άθλια μεροκάματα και συνθήκες και να χρησιμοποιούνται για να συμπιέζονται τα μεροκάματα των Ελλήνων εργατών.

• Βρεθήκαμε από την πρώτη στιγμή από κοινού με την Ομοσπονδία μας και σε συντονισμό με εκατοντάδες άλλα συνδικάτα στη μάχη για την υπογραφή ΣΣΕ στον κλάδο. Δώσαμε μάχη για να μην περάσει η κυβέρνηση τους αντεργατικούς νόμους της σε συνέχεια των προηγουμένων κυβερνήσεων, με αποκορύφωμα το νομοσχέδιο για το 13ωρο.

Οργανώνουμε την πάλη για τα δικαιώματα της εργαζόμενης γυναίκας και την προστασία της μητρότητας

Στον κλάδο μας, η εργαζόμενη γυναίκα δέχεται μια πολύπλευρη και στυγνή επίθεση. Κυβερνήσεις και Ε.Ε., στο όνομα της δήθεν «ισότητας των φύλων», αφαιρούν τη μία μετά την άλλη τις ιστορικές κατακτήσεις του εργατικού κινήματος. Νομιμοποιούν τη νυχτερινή εργασία των γυναικών στη βιομηχανία, εξισώνουν τα όρια συνταξιοδότησης με τους άντρες και διευκολύνουν τις απολύσεις εγκύων, την ώρα που η εργοδοτική τρομοκρατία αμφισβητεί ανοιχτά την προστασία της μητρότητας.

Ιδιαίτερα στους χώρους του δικού μας κλάδου (στα συσκευαστήρια, στα εργοστάσια ζύμης, κρέατος, γαλακτοκομικών κ.α.), όπου το ποσοστό των γυναικών είναι μεγάλο, οι συναδέλφισσες έρχονται αντιμέτωπες με ειδικούς κινδύνους:

➢ Αναγκάζονται να σηκώνουν καθημερινά τεράστια και ακατάλληλα βάρη.



➢ Έρχονται σε συνεχή επαφή με επικίνδυνες χημικές ουσίες συντήρησης και καθαρισμού.



➢ Η εντατικοποίηση, η ορθοστασία και τα ατελείωτα ωράρια οδηγούν αποδεδειγμένα σε σοβαρά μυοσκελετικά, αλλά και σοβαρά γυναικολογικά προβλήματα.

Το Συνδικάτο μας στηρίζει έμπρακτα τις γυναίκες του κλάδου! Αναδεικνύουμε αυτούς τους κινδύνους και διεκδικούμε τώρα τη λήψη εξειδικευμένων μέτρων προστασίας της υγείας, του γυναικείου οργανισμού και της μητρότητας, κόντρα στη λογική του κράτους που θεωρεί τις κοινωνικές ανάγκες ως «κόστος».

Δεν τους κάνουμε τη χάρη.

Δίνουμε απάντηση με δυνάμωμα του αγώνα, της διεκδίκησης, με μεγαλύτερη συσπείρωση στο Συνδικάτο μας.

Να γίνει υπόθεση του κάθε εργαζόμενου του κλάδου η διεκδίκηση Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά των τριετιών, κατάργηση των ελαστικών μορφών εργασίας.

Να περάσουμε στην αντεπίθεση για την ικανοποίηση των δικών μας αναγκών, για σταθερή δουλειά, για να ζούμε με αξιοπρέπεια από τον μισθό μας, για μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, για υγεία, παιδεία, πολιτική προστασία, προστασία της πρώτης κατοικίας, για σύγχρονες, φθηνές μαζικές μεταφορές.

Παλεύουμε για:

✓ Υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας σε όλους τους εργασιακούς χώρους με αυξήσεις στους μισθούς, με αναγνώριση όλων των τριετιών.

✓ Σταθερή δουλειά, 7ωρο-5ήμερο-35ωρο χωρίς διευθέτηση του χρόνου εργασίας ανάλογα με τις «ανάγκες της δουλειάς». Να σταματήσουν οι απλήρωτες υπερωρίες.

✓ Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας σε όλους τους χώρους δουλειάς. Όχι στην εντατικοποίηση στους χώρους δουλειάς που φέρνει επαγγελματικές ασθένειες και ατυχήματα.

✓ Όχι στις υποχρεωτικές άδειες. Οι άδειες να δίνονται λαμβάνοντας υπόψη τον οικογενειακό προγραμματισμό και τις ανάγκες των εργαζομένων για ξεκούραση.

✓ Τα δικαιώματα όλων των εργαζομένων μεταναστών και ιδιαίτερα των μεταναστών εργατών γης. Άμεσα να τους παρέχονται όλα τα απαραίτητα χαρτιά για την παραμονή τους, ώστε να έχουν πλήρη ιατροφαρμακευτική και ασφαλιστική κάλυψη.

✓ Για την κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων που χτυπούν τις Συλλογικές Συμβάσεις, το απεργιακό δικαίωμα και τη συνδικαλιστική δράση.

✓ Για δικαίωμα για όλους τους εργαζόμενους σε ένα αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας – παιδείας.

✓ Στους εποχικούς εργαζόμενους να δίνεται επίδομα ανεργίας στο 80% του βασικού μισθού για όλο το διάστημα της ανεργίας.

ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΛΗ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΖΩΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ, ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ, ΣΤΙΣ 18:30 ΣΤΟ ΕΚΗ"

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