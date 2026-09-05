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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: 91 ακόμα μετανάστες στο παλιό ψυγείο του λιμανιού

μεταναστες
clock 08:09 | 05/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Συνολικά 91 μετανάστες μεταφέρθηκαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα στο χώρο του παλιού ψυγείου, στο λιμάνι του Ηρακλείου, μετά τις διαδοχικές επιχειρήσεις διάσωσης στα νότια της Κρήτης.

Ανάμεσά τους είναι και οι 50 αλλοδαποί που εντοπίστηκαν το βράδυ της Παρασκευής σε λέμβο, 13,5 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων, από εναέριο μέσο της Frontex και διασώθηκαν από το Λιμενικό.

Στο σύνολο των 91 περιλαμβάνονται 51 υπήκοοι Μπαγκλαντές, μεταξύ των οποίων μία γυναίκα, 33 Αιγύπτιοι, τέσσερις υπήκοοι Σουδάν και τρεις από την Ερυθραία.

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