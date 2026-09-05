ΔΕΘ: Απόψε οι εξαγγελίες Μητσοτάκη - Ποιους θα αφορούν τα μέτρα

Στη Θεσσαλονίκη χτυπά σήμερα η καρδιά της πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας, καθώς ανοίγει τις πύλες της η 90ή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην αποψινή ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο.

Ο πρωθυπουργός βρίσκεται ήδη στη Θεσσαλονίκη και το πρόγραμμά του σήμερα περιλαμβάνει συνάντηση με τη διοίκηση της ΔΕΘ-Helexpo και επίσκεψη στα περίπτερα της Έκθεσης. Στις 7 και μισή το απόγευμα ξεκινά η τελετή των εγκαινίων και στις 8 ακριβώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανέβει στο βήμα του Βελλίδειου για την καθιερωμένη ομιλία του.

Μια ομιλία που αποκτά ιδιαίτερο πολιτικό βάρος, καθώς ο πρωθυπουργός αναμένεται να παρουσιάσει το οικονομικό πακέτο της κυβέρνησης, με επίκεντρο τις φορολογικές ελαφρύνσεις και την ενίσχυση των εισοδημάτων. Στο επίκεντρο βρίσκονται η μεσαία τάξη, οι οικογένειες με παιδιά, οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, αλλά και οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι παρεμβάσεις που έχουν προαναγγελθεί αφορούν κυρίως τη φορολογία, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί και στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος.

Το κυβερνητικό επιτελείο θέλει, παράλληλα, να στείλει μήνυμα ότι η οικονομική πολιτική δεν εξαντλείται σε παροχές, αλλά εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό για τα επόμενα χρόνια. Το συνολικό ύψος των παρεμβάσεων εκτιμάται ότι θα κινηθεί σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με τις τελικές ανακοινώσεις να γίνονται απόψε από τον πρωθυπουργό.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπάρχει και για τις εξαγγελίες που αφορούν τους αγρότες, σε μια περίοδο κατά την οποία ο πρωτογενής τομέας βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξημένο κόστος παραγωγής και σημαντικές εκκρεμότητες.Η πολιτική αντιπαράθεση, πάντως, έχει ήδη μεταφερθεί στους δρόμους της Θεσσαλονίκης.

Χθες, Παρασκευή, εργατικά σωματεία, υγειονομικοί και συνδικαλιστικοί φορείς πραγματοποίησαν συγκεντρώσεις και πορείες, ανοίγοντας τον κύκλο των κινητοποιήσεων που κορυφώνεται σήμερα. Η ΠΟΕΔΗΝ πραγματοποίησε το πρωί συγκέντρωση στο Ιπποκράτειο και πορεία για τη δημόσια υγεία, το ΕΚΑΒ και την πρόνοια. Για σήμερα έχουν προγραμματιστεί οι μεγάλες συγκεντρώσεις των συνδικάτων.

Η ΓΣΕΕ και το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης έχουν καλέσει σε συγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στο Άγαλμα του Βενιζέλου, ενώ αντίστοιχες κινητοποιήσεις έχουν προγραμματιστεί από την ΑΔΕΔΥ, το ΠΑΜΕ και άλλους φορείς. Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται οι μισθοί, οι συλλογικές συμβάσεις, η ακρίβεια και τα εργασιακά δικαιώματα.



Την, Κυριακή στις 12 το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου στο Βελλίδειο, όπου αναμένεται να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις εξαγγελίες του και να απαντήσει στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

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