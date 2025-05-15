Μεξικό: Σε live στο TikTok δολοφονήθηκε η ινφλουένσερ -Ο διάλογος πριν δεχθεί τους πυροβολισμούς (βίντεο)

Μεξικανή ίνφλουενσερ δολοφονήθηκε από ένοπλο προχθές Τρίτη (13/5), ενώ μετέδιδε απευθείας βίντεο μέσω TikTok, όπου είχε κάπου 100.000 ακολούθους, ανακοίνωσε η εισαγγελία.







Η Βαλέρια Μάρκες, 23 ετών, δολοφονήθηκε στην πολιτεία Χαλίσκο, στο δυτικό Μεξικό, καθώς μετέδιδε βίντεο αφιερωμένο στην «ομορφιά» και στο «lifestyle». Τα βίντεο τέτοιου περιεχομένου που μεταφόρτωνε στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης είχαν ως ακόμη και 800.000 θεάσεις.







Το έγκλημα διαπράχθηκε περί τις 18:30 (τοπική ώρα· στις 03:30 χθες Τετάρτη ώρα Ελλάδας) μέσα σε ινστιτούτο ομορφιάς που ανήκε στη Βαλέρια Μάρκες στη Σαπόπαν.







Το βίντεο που αναμετέδιδε απευθείας καταγράφει τις τελευταίες στιγμές της ζωής της νεαρής ξανθιάς με φούξια μπλουζάκι και χνουδωτό γουρουνάκι στα χέρια που μόλις της προσέφερε κάποιος.







«Είσαι η Βαλέρια;» τη ρώτησε με φαινομενικά εγκάρδιο τόνο άνδρας εκτός πλάνου. «Ναι», απάντησε η νεαρή, που ακουγόταν ανήσυχη. Έκοψε τον ήχο. Μερικά δευτερόλεπτα αργότερα κατέρρεε, χτυπημένη από σφαίρα ή σφαίρες.







«Κατά τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, βρισκόταν μέσα στο κατάστημα της όταν μπήκε άνδρας ο οποίος όπως φαίνεται την πυροβόλησε επανειλημμένα σκοτώνοντάς τη», συνόψισε η εισαγγελία σε ανακοίνωσή της.







Άνδρες της αστυνομίας της Σαπόπαν μετέβησαν επιτόπου έπειτα από τηλεφωνική κλήση στη γραμμή της άμεσης δράσης αλλά απλά επιβεβαίωσαν τον θάνατο της νεαρής, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

🚨IMAGENES SENSIBLES🚨



Asi fue como le dieron plomo a Valeria Márquez.



Todo fue en un live de TikTok.



No aguanto los abrazos.



#RT #TioTendencias #Jalisco #ValeriaMarquez #TikTok — Porque es tendencia en México (@XQestendenciaMX) May 14, 2025





Η Βαλέρια Μάρκες δεν είχε καταγγείλει ποτέ πως είχε δεχτεί οποιαδήποτε απειλή, σύμφωνα με τον δήμαρχο της Σαπόπαν Χουάν Χοσέ Φραγκέι. «Δεν είχαμε καμιά καταγραφή (σχετιζόμενη με το θύμα) ούτε στα αρχεία της εισαγγελίας, ούτε σε αυτά της αστυνομίας», επέμεινε.

Οι αρχές ανακοίνωσαν πως διενεργούν έρευνα για γυναικοκτονία.







Τα πρώτα στοιχεία της έρευνας δεν υποδεικνύουν πως υπήρχε οποιαδήποτε σύνδεση της νεαρής με το οργανωμένο έγκλημα.

Ωστόσο η Σαπόπαν βρίσκεται πολύ κοντά στη Γουαδαλαχάρα, την πρωτεύουσα της πολιτείας Χαλίσκο, την οποία λυμαίνεται το καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο (ΚΝΓΧ).







Το ΚΝΓΧ είναι ανάμεσα στις οκτώ συμμορίες της Λατινικής Αμερικής –έξι μεξικανικές– που εγγράφτηκαν στη μαύρη λίστα των «τρομοκρατικών» οργανώσεων από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.







Η βία με θύματα γυναίκες βρίσκεται σε τρομακτικά υψηλό επίπεδο στο Μεξικό. Το 70% των γυναικών άνω των 15 ετών έχει υποστεί επίθεση κάποιας μορφής τουλάχιστον μια φορά στη ζωή του, κατά τον ΟΗΕ.







Κάθε μέρα εξάλλου η χώρα θρηνεί –αν αθροιστούν γυναικοκτονίες και φόνοι από πρόθεση– δέκα κορίτσια και γυναίκες.

