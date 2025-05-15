Πόλεμος την Ουκρανία: Χωρίς Πούτιν και Τραμπ οι συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη

Με επικεφαλής τον πρόεδρο ιστορικής εκπαίδευσης της Ρωσίας Βλαντίμιρ Μεντίνσκι μεταβαίνει η Μόσχα σήμερα στην Κωνσταντινούπολη ουσιαστικά βάζοντας εξ αρχής πολύ χαμηλά τον πήχη των προσδοκιών για κάποια ουσιαστική εξέλιξη. Το Κρεμλίνο έδωσε στη δημοσιότητα τη λίστα με την αποστολή, στην οποία δεν περιλαμβάνεται ούτε ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και, όπως αναμενόταν, ούτε και ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν.







Ο Μεντίνσκι ήταν ο επικεφαλής της μοναδικής διπλωματικής προσπάθειας ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία μετά την έναρξη του πολέμου το 2022 και πάλι στην Κωνσταντινούπολη, όπου υπήρξε παταγώδης αποτυχία. Στην ομάδα περιλαμβάνονται επίσης ο υφυπουργός Εξωτερικών Μιχαήλ Γκαλουζίν, ο διευθυντής της Κεντρικής Διεύθυνσης Πληροφοριών (GRU) του ρωσικού στρατού Ιγκόρ Κοστιουκόφ και ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας Αλεξάντερ Φόμιν.







«Οι διαπραγματεύσεις αυτές στοχεύουν στην αναθέρμανση του διαλόγου που διακόπηκε το 2022 με πρωτοβουλία του Κιέβου και κατόπιν πιέσεων από τη Δύση» υπογραμμίζει το TASS.







Όπως έκανε γνωστό Αμερικανός αξιωματούχος, στην Τουρκία δεν θα μεταβεί ούτε ο πρόεδρος Τραμπ, όπως είχε άλλωστε προαναγγελθεί τις προηγούμενες ημέρες από στελέχη της κυβέρνησης των ΗΠΑ ότι θα έκανε, αν στην Τουρκία δεν πήγαινε ο Πούτιν.

Νωρίτερα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σε μήνυμά του πως συζήτησε με την ομάδα του για τη μορφή των επερχόμενων συνομιλιών στην Τουρκία, αναμένοντας να δει ποιος θα εκπροσωπήσει τη Ρωσία πριν αποφασίσει την επόμενη κίνηση της Ουκρανίας.







«Περιμένω να δω ποιος θα έρθει από τη Ρωσία και μετά θα αποφασίσω τα βήματα που πρέπει να κάνει η Ουκρανία», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος, εκφράζοντας αμφιβολίες για την προθυμία της Μόσχας να συμβάλει στην αποκλιμάκωση.







Παράλληλα, ο Ζελένσκι αναφέρθηκε και σε πληροφορίες που θέλουν τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, να εξετάζει το ενδεχόμενο να παραστεί στις συνομιλίες στην Άγκυρα, σημειώνοντας ότι αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει τον ισχυρότερο παράγοντα επιρροής στη διαδικασία. «Αυτή η εβδομάδα ίσως πραγματικά να αλλάξει πολλά. Όλα κρίνονται αυτή τη στιγμή», ανέφερε με νόημα, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για την έκβαση των επαφών.







Δείτε το μήνυμα του Ουκρανού προέδρου:

Today we held several meetings with the team regarding the format in Türkiye. I am waiting to see who will come from Russia, and then I will decide which steps Ukraine should take. So far, the signals from them in the media are unconvincing.







We also hear that President Trump is… pic.twitter.com/DurxIKaMih — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 14, 2025

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Λευκός Οίκος: ΗΠΑ - Κατάρ υπέγραψαν συμφωνίες ύψους 1,2 τρισ. δολαρίων

Η Δανία σκέφτεται να κάνει άνοιγμα στην πυρηνική ενέργεια