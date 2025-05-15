Η Δανία σκέφτεται να κάνει άνοιγμα στην πυρηνική ενέργεια

Η Δανία εξετάζει το ενδεχόμενο να άρει μια 40ετή απαγόρευση για τη χρήση πυρηνικής ενέργειας για να ενισχύσει την ενεργειακή της ασφάλεια, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Ενέργειας, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή πολιτικής σε μια χώρα που έχει δώσει προτεραιότητα στην επέκταση της αιολικής και της ηλιακής ενέργειας.

Η κυβέρνηση θα αναλύσει τα πιθανά οφέλη από την χρήση νέων τεχνολογιών πυρηνικής ενέργειας, με μία έκθεση η οποία αναμένεται να είναι έτοιμη τον επόμενο χρόνο, δήλωσε κατά την διάρκεια δημόσιας ακρόασης στο κοινοβούλιο , ο υπουργός για το Κλίμα, την Ενέργεια και τις Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, Λαρς Άαγκααρντ.

«Η Δανία δεν έχει προηγούμενη εμπειρία με την πυρηνική ενέργεια και αυτός είναι ο λόγος που είναι τόσο σημαντικό να αρχίσουμε να αναλύουμε τις δυνατότητες. Μπορεί αυτή η τεχνολογία να συμπληρώσει αυτό που είναι κυρίαρχο στη χώρα μας: την ηλιακή ή την αιολική ενέργεια;» δήλωσε ο ίδιος.

«Όλοι γνωρίζουμε ότι φυσικά δεν μπορούμε να έχουμε ένα σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας που να βασίζεται μόνο στην ηλιακή και την αιολική ενέργεια. Πρέπει να υπάρχει και κάτι άλλο για να το υποστηρίξει», πρόσθεσε ο Άαγκααρντ.

Ο ίδιος σημείωσε ότι υπάρχουν πολλές πτυχές που σχετίζονται με τις νέες πυρηνικές τεχνολογίες τις οποίες η Δανία δεν είναι ακόμη έτοιμη να χειριστεί και ότι δεν διαθέτει επαρκείς γνώσεις επί του θέματος.

«Μπορούμε να πούμε με αυτοπεποίθηση ότι αυτή η τεχνολογία είναι ασφαλής; Πού θα διαθέσουμε τα πυρηνικά απόβλητα; Είναι οι αρχές μας προετοιμασμένες αν κάτι πάει στραβά; Και ούτω καθεξής και ούτω καθεξής. Δεν έχουμε αυτή τη γνώση, αλλά τη χρειαζόμαστε», δήλωσε.

Εν τω μεταξύ, ο Άαγκααρντ απέρριψε την ιδέα ότι η παραδοσιακή πυρηνική ενέργεια θα επιστρέψει στη Δανία, η οποία την απαγόρευσε το 1985.

Το 2005 , οι Δανοί πανηγύριζαν όταν η γειτονική Σουηδία έκλεισε τον πυρηνικό αντιδραστήρα Barseback 2, που βρίσκεται κοντά στην Κοπεγχάγη ακριβώς απέναντι από τον πορθμό Όρεσουντ.

Ενώ η Σουηδία έχει κλείσει τους περισσότερους από τους πυρηνικούς της σταθμούς την τελευταία δεκαετία, η σημερινή κυβέρνηση υιοθετεί σταθερά μια φιλο-πυρηνική στάση και επιδιώκει να κατασκευάσει νέους πυρηνικούς σταθμούς.

Πηγή: newsbeast.gr

