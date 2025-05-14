Ποινική δίωξη στους 6 συλληφθέντες για την εισβολή στη Νομική -Κατηγορούνται και για κακούργημα

Ποινική δίωξη ασκήθηκε εις βάρος των έξι συλληφθέντων για την επίθεση στη Νομική Σχολή Αθηνών σε μεταπτυχιακό φοιτητή, στις 30 Απριλίου.

Οι συλληφθέντες είναι ηλικίας 25, 23, 25, 19, 22 και 31 ετών.

Οι κατηγορίες

Όλοι τους κατηγορούνται για:

Βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη (κακούργημα)

Σύσταση συμμορίας

Διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας από κοινού

Παράνομη βία

Φθορά πράγματος που χρησιμεύει για κοινό όφελος, χωρίς πρόκληση, από κοινού

Απείθεια

Οπλοφορία

Οπλοκατοχή

Άρνηση εγκληματολογικής σήμανσης

Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, απ' όπου αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία. Σε μια 29χρονη -η οποία δεν έχει συλληφθεί- ασκήθηκε ποινική δίωξη για το πλημμέλημα υπόθαλψης εγκληματία.

Πληροφορίες του iefimerida.gr από το περιβάλλον του φοιτητή που δέχτηκε την επίθεση αναφέρουν ότι ο ίδιος, στην παρούσα φάση, δεν θέλει να τοποθετηθεί για το θέμα της σύλληψης των 6 ατόμων και περιμένει τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης, καθώς φέρεται να λέει «είναι μια σοβαρή, μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση».

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη τρεις κατηγορούμενοι, οι οποίοι δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα από τις αστυνομικές αρχές.

Ο τρόπος δράσης των κατηγορουμένων -Οι ρόλοι τους

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, έπειτα από συλλογή και αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων και δεδομένων, καθώς και εξέτασης μαρτύρων, προέκυψε η σύσταση και ένταξη των κατηγορουμένων σε δομημένη εγκληματική οργάνωση, η οποία λειτούργησε κατόπιν λεπτομερούς σχεδιασμού κινήσεων και ανάθεσης ρόλων στα μέλη της, επιδιώκοντας τη διάπραξη κακουργήματος και πλημμελημάτων και, συγκεκριμένα, βαριά σωματική βλάβη και διατάραξη της λειτουργίας της υπηρεσίας, παράνομη βία και πρόκληση φθορών εντός των χώρων του πανεπιστημιακού ιδρύματος.

Παράλληλα, διακριβώθηκε ο ρόλος των μελών της εγκληματικής οργάνωσης ως εξής:

25χρονος κατείχε κεντρικό ρόλο στην οργάνωση (συμμορία), ο οποίος αφενός προπορευόταν της ομάδας των επιτιθέμενων, αφετέρου είχε τον ρόλο παρατηρητή, παρέχοντας πληροφοριακή κάλυψη σε κάθε στάδιο της επίθεσης. Επιπλέον, πραγματοποίησε κατόπτευση του χώρου σε διάφορα χρονικά σημεία, συντόνισε - διευκόλυνε τη διαφυγή έτερων μελών της οργάνωσης, ενώ ήταν επιφορτισμένος και με την εξωτερική επιτήρηση του χώρου.

Έτερη δράστιδα, τα στοιχεία της οποίας δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί, προμήθευσε έτερα μέλη της οργάνωσης με μάσκες χειρουργικού τύπου, τις οποίες αγόρασε κατά την προσέγγισή της στον χώρο του πανεπιστημιακού ιδρύματος προκειμένου να τις χρησιμοποιήσουν από κοινού με 25χρονο κατά την τέλεση της πράξης και να δυσχεράνουν, με τον τρόπο αυτόν, την ταυτοποίησή τους από τις Αρχές.

Οι λοιποί κατηγορούμενοι αποτέλεσαν μέρος του επιχειρησιακού βραχίονα της οργάνωσης, συμμετέχοντας ενεργά στην επίθεση ως φυσικοί αυτουργοί, ενώ η 29χρονη βοήθησε στη διαφυγή του 22χρονου, οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, σε οχήματα και σε χώρους, καθώς και στην κατοχή των κατηγορουμένων, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ρουχισμός,

5 αντιασφυξιογόνες μάσκες,

τρικάκια - φέιγ βολάν, βιβλίο, αυτοκόλλητα και έντυπα αναρχικού περιεχομένου,

17 συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

5 μονάδες Η/Υ, 4 φορητοί υπολογιστές και 4 USB,

2 σκληροί δίσκοι και 3 παιχνιδομηχανές,

2 τάμπλετ και 3 κάρτες SIM,

φωτογραφική μηχανή με κάρτα μνήμης,

4 κράνη μοτοσικλετιστή,

6 περιλαίμια και κουκούλα, τύπου full face,

κάλυκας, μαχαίρι και μεταλλικός κόφτης,

χειρόγραφες σημειώσεις και πλήθος φωτοαντιγράφων,

5 ζευγάρια γαντιών,

τσάντα πολλαπλών χρήσεων, μέσα στην οποία υπήρχαν επικαλαμίδα, ζευγάρι γάντια, ζευγάρι γάντια εργασίας, γάντι, δερμάτινο κοκάλινο γάντι, πλαστικό γάντι, γυαλί κολυμβητηρίου, 12 δεματικά (tie wrap),

7 πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως.

Image Φωτογραφία: Ελληνική Αστυνομία

Σημειώνεται ότι τέσσερις από τους συλληφθέντες κατά δήλωσή τους είναι φοιτητές, ενώ ο 25χρονος, ο οποίος κατείχε κεντρικό ρόλο στην οργάνωση, παρεμπόδισε τη διενέργεια της έρευνας στην οικία του, παρά τη δήλωση της ιδιότητας και της σχετικής ανακοίνωσης από τους αστυνομικούς.

