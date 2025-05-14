Ηράκλειο - απορρίμματα: "Στόχος το Σάββατο να είναι και πάλι καθαρό" - Παραιτήσεις ζητούν οι εργαζόμενοι

Να δηλώσουν παραίτηση από τις θέσεις τους καλούν τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό και σύσσωμη τη Δημοτική Αρχή, τα μέλη του Συλλόγου Εργαζομένων Εργαζομένων στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου.

Αιτία το θέμα με τα απορρίμματα που συνεχίζει να απασχολεί τους πολίτες του Ηρακλείου.

Οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα τονίζουν ότι η Δημοτική Αρχή, εξαρχής, έψαχνε με κάθε τρόπο νόμους για να "μπει ο ιδιώτης στην υπηρεσία" και μάλιστα με νόμο 15 ετών, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Στην ανακοίνωσή τους αναφέρουν τα εξής:

"Είδαμε την δημοτική αρχή να ψάχνει εναγωνίως νόμους για να μπει ο ιδιώτης στην υπηρεσία καθαριότητας κάνοντας χρήση νόμου 15ετιας. Το Δ.Σ του συλλόγου προτείνει να ενεργοποιήσουν ένα νόμο που είναι πιο πρόσφατος 4804/2021



Άρθρο 39

Παραίτηση αιρετών



1. Η παραίτηση του δημάρχου υποβάλλεται εγγράφως στον συντονιστή της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης και καθίσταται αυτοδικαίως οριστική την επομένη της κατάθεσης της δήλωσης στο Πρωτόκολλο του συντονιστή της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης.



2. Η παραίτηση των δημοτικών συμβούλων, των συμβούλων δημοτικών κοινοτήτων και των προέδρων των δημοτικών κοινοτήτων υποβάλλεται εγγράφως στον οικείο δήμαρχο και καθίσταται αυτοδικαίως οριστική την επομένη της κατάθεσης της δήλωσης στο πρωτόκολλο του οικείου δημάρχου.



3. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η παραίτηση των αιρετών των δήμων από τις θέσεις που κατέχουν εκ της ιδιότητάς τους υποβάλλεται γραπτώς στα όργανα τα οποία τους εξέλεξαν ή τους διόρισαν και καθίσταται αυτοδικαίως οριστική την επομένη της κατάθεσης της δήλωσης στο πρωτόκολλο της οικείας υπηρεσίας.



4. Η εκλογή ή ο ορισμός αντικαταστατών, αυτών που παραιτήθηκαν, γίνεται για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της περιόδου κατά την οποία αυτοί ασκούσαν καθήκοντα.



5. Ειδικές διατάξεις που ρυθμίζουν διαφορετικά τον τρόπο υποβολής ή αποδοχής παραίτησης, καθώς και αντικατάστασης αυτών που παραιτήθηκαν εξακολουθούν να Ισχύει".

Τί λέει στο Ράδιο Κρήτη ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη ο αρμόδιος αντιδήμαρχος καθαριότητας Νίκος Γιαλιτακης, αναφέρθηκε στις αιτίες που προκάλεσαν τους τεράστιους όγκους απορριμμάτων όλες αυτές τις ημέρες και εκτίμησε, ότι μέχρι το Σάββατο η κατάσταση θα έχει ομαλοποιηθεί.

Αυτό, όπως είπε, προέκυψε σε σύσκεψη που έγινε σήμερα με διοικητικά στελέχη της υπηρεσίας καθαριότητας.

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος απαντώντας σε ερωτήσεις για το τι έγινε και φτάσαμε ως εδώ, δήλωσε ότι ξαφνικά μία μέρα η υπηρεσία καθαριότητας έμεινε με το ένα τρίτο του προσωπικού και πως από την πρώτη μέρα κιόλας προκηρύχθηκαν νέες θέσεις συμβασιούχων ωστόσο για να γίνει αυτό έπρεπε πρώτα να κενωθούν οι θέσεις των συμβασιούχων.

Ο πολιτικός προϊστάμενος της υπηρεσίας καθαριότητας, εκτίμησε μεταξύ άλλων ότι σύντομα ο Δήμος Ηρακλείου θα επανακτήσει όλους τους εργαζόμενους που έχασε το τελευταίο διάστημα με συνέπεια η πόλη να πνιγεί από τους τεράστιους όγκους απορριμμάτων.

Την ίδια ώρα και όπως έγινε γνωστό ξεκίνησαν οι προσλήψεις του νέου προσωπικού το οποίο αντικαθιστά παρατασιούχους εργαζόμενους που απομακρύνθηκαν έπειτα από δικαστική απόφαση που κοινοποιήθηκε στις 11 Απριλίου και όπως είπε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος από χθες βράδυ εκτελούνται όλα τα δρομολόγια της αποκομιδής ενώ από αύριο θα γίνει προσπάθεια να προστεθούν έξτρα δρομολόγια στους πιο στενούς δρόμους της πόλης.

