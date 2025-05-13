Δήμος Ηρακλείου: Αυτός είναι ο σχεδιασμός για τα απορρίμματα - Ο ρόλος του ιδιώτη

Σε ιδιώτες αναμένεται να αναθέσει την αποκομιδή των απορριμμάτων ο Δήμος Ηρακλείου με τον σχεδιασμό, όπως έχει δηλώσει και ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός, να παρουσιάζεται μέσα στον Μάιο, μετά τα όσα έχουν προκύψει με τους εργαζόμενους στην καθαριότητα τους τελευταίους 18 μήνες.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Ράδιο Κρήτη την αποκομιδή των απορριμμάτων στην εντός τειχών πόλη θα αναλάβει ιδιώτης ενώ η δημοτική υπηρεσία καθαριότητας θα αναλάβει την αποκομιδή των απορριμμάτων από την εκτός τειχών πόλη.

Η Δημοτική Αρχή θεωρεί ότι με αυτό τον τρόπο θα αποφορτίσει τις δημοτικές υπηρεσίες από ένα μεγάλο βάρος που αφορά στο κέντρο της πόλης και ευελπιστεί ότι με αυτό τον τρόπο θα αλλάξει η εικόνα στις γειτονιές που ειδικά τις τελευταίες εβδομάδες είναι απαράδεκτη.

Την ίδια ώρα, με τον τρόπο αυτό, ο Δήμος Ηρακλείου σκοπεύει να υπάρξει σύμπραξη του Δημοτικού Τομέα με ιδιώτη.

(Σημερινό βίντεο από την οδό Ανεξαρτησίας)

Από την μία, την διαχείριση της εκτός τειχών πόλης θα αναλάβει η υπηρεσία καθαριότητας και από την άλλη ο ιδιώτης θα αναλάβει την διαχείριση των απορριμμάτων στο εντός τειχών κομμάτι λόγω των ιδιαιτεροτήτων των στενών δρόμων αλλά και των τεράστιων όγκων απορριμμάτων που υπάρχουν από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιουνται στο κέντρο της πόλης.

Υπενθυμίζεται ότι η απόφαση του δικαστηρίου με την οποία απομακρύνονταν 87 παρατασιούχοι εργαζόμενοι, κοινοποιήθηκε στον Δήμο την Παρασκευή 11/4 και την Μεγάλη Δευτέρα 14/4 το θέμα ήρθε εκτάκτως στο Δημοτικό Συμβούλιο και ξεκίνησε η διαδικασία αντικατάστασης μέσω ΑΣΕΠ.

Την προηγούμενη ωστόσο εβδομάδα, προστέθηκε και εξωτερική βοήθεια με περισσότερα μηχανήματα έργου στις επιχειρήσεις αποκομιδής ενώ ερχόμενη εβδομάδα, προσλαμβάνεται το νέο προσωπικό στην Υπηρεσία Καθαριότητας.

