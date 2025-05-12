Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Μάκης Βορίδης

Με τη Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκηση Κρήτης Μαρία Κοζυράκη συναντήθηκε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Μάκης Βορίδης, ο οποίος βρέθηκε σήμερα στο Ηράκλειο και συζήτησαν θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου που αφορούν στην Κρήτη.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο κ. Βορίδης, το δεδομένο είναι ότι υπάρχουν μεταναστευτικές ροές και πως στόχος των επαφών είναι, ενόψει και της τουριστικής περιόδου, να βρεθεί ένας χώρος για τη διαδικασία της πρώτης καταγραφής, που αυτή την ώρα γίνεται στο λιμάνι του Ηρακλείου.

«Ξεκίνησε η τουριστική περίοδος και είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το αφήσουμε να συνεχίσει να γίνεται στο λιμάνι, για εντελώς προφανείς λόγους» επισήμανε ο κ. Βορίδης, σχολιάζοντας ότι στο χώρο αυτό, που θα είναι κλειστός, θα γίνεται ακριβώς η διαδικασία που γίνεται και σήμερα, μέχρι τη μεταφορά των μεταναστών, 1-2 ημέρες από την άφιξή τους.

