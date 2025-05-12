Μάκης Βορίδης: Αναζητείται χώρος προσωρινής κράτησης μεταναστών στο Ηράκλειο

Την Περιφέρεια Κρήτης επισκέφθηκε σήμερα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Μάκης Βορίδης και είχε συνάντηση εργασίας με τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του Υπουργείου για την διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στο Ηράκλειο.

Στη συνάντηση μετείχαν η Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης Μαρία Κοζυράκη, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης, υψηλόβαθμα στελέχη του Λιμενικού Σώματος, του Στρατού και εμπλεκομένων υπηρεσιών.

Μετά τη συνάντηση και σε δηλώσεις του ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου ανέφερε πως θ’ αναζητηθεί οριστική λύση σε επίσημες συναντήσεις της κυβέρνησης στη Λιβύη. Ως προσωρινή λύση στο Ηράκλειο, αναζητείται χώρος στον οποίο θα γίνεται η διαδικασία πρώτης καταγραφής των αφίξεων. Εξήγησε πως θα πρόκειται για κλειστό χώρο και ότι οι αφιχθέντες θα βρίσκονται σε καθεστώς διοικητικής κράτησης για μία ή δύο μέρες, μέχρι να μεταφερθούν στην ηπειρωτική χώρα για τις υπόλοιπες διαδικασίες.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης χαρακτήρισε εποικοδομητική τη συνάντηση με τον Υπουργό, για ένα πρόβλημα που επιδεινώνεται λόγω και της τουριστικής περιόδου. Υπενθύμισε την έγκαιρη πρόταση της Περιφέρειας για δύο μικρές δομές προσωρινής φύλαξης, η οποία δεν υλοποιήθηκε μέχρι τώρα και διευκρίνισε πως η Περιφέρεια Κρήτης δεν έχει αρμοδιότητα να υποδεικνύει και δεν διαθέτει χώρους. Υπογράμμισε πως η τελική απόφαση θα ληφθεί και θα δρομολογηθεί από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

