Κρήτη - τουρισμός: Όχι πάνω από 70% οι πληρότητες στα ξενοδοχεία

Με ενισχυμένη επιβατική κίνηση ξεκίνησε η τουριστική περίοδος στην Κρήτη για το 2025, αφήνοντας μέχρι στιγμής θετικό αποτύπωμα, αλλά και κάποιες ενδείξεις προβληματισμού για τη συνέχεια της σεζόν.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής επίσημα στοιχεία, από την αρχή του έτους έως και τον Απρίλιο, στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου καταγράφηκαν περισσότερες από 1 εκατομμύριο αφίξεις, αναχωρήσεις και διερχόμενοι επιβάτες, σηματοδοτώντας την επίσημη είσοδο στη θερινή περίοδο του 2025.

Η συνολική επιβατική κίνηση στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο του νησιού αναμένεται να ξεπεράσει τα 9,5 εκατομμύρια επιβάτες μέχρι το τέλος της σεζόν, εφόσον η πορεία των επόμενων μηνών ακολουθήσει τους ρυθμούς του 2024.

Ήδη, το πρώτο τετράμηνο του έτους παρουσιάζει αύξηση περίπου 150.000 επιβατών σε σχέση με πέρυσι, στοιχείο που ενισχύει τις προσδοκίες για ένα ακόμα έτος με θετικό πρόσημο.

Την ίδια ώρα και όπως σημειώνουν στο Ράδιο Κρήτη εκπρόσωποι του τουριστικού κλάδου όπως είναι οι ξενοδόχοι, αυτήν την περίοδο, το ποσοστό των ξένων επισκεπτών που βρίσκονται στην Κρήτη κυμαίνεται στα περσινά επίπεδα καθώς όπως λένε, μπορεί να έχει ανοίξει περί το 90% των ξενοδοχείων, ωστόσο οι πληρότητες αυτές τις μέρες δεν ξεπερνούν το 70%., ενώ έως τις 20 Μαϊου θα έχουν ανοίξει όλα τα ξενοδοχεία.

Αναφορικά με την προέλευση των τουριστών, αυτό που παρατηρείται είναι ότι πρώτοι είναι Γερμανοί, ακολουθούν οι Γάλοι, οι Ολλανδοί και οι Πολωνοί ενώ σημαντικός είναι και ο αριθμός των Ισραηλινών επισκεπτών.

Οι ξενοδόχοι του νησιού εκτιμούν ότι προς το παρόν ο Μάιος εμφανίζει χαμηλότερη ροή κρατήσεων και πληρότητας.

Αντιθέτως, ο Ιούνιος δείχνει σημάδια σταθερότητας και ικανοποιητικής προ-κρατησιακής ζήτησης, ενισχύοντας την εκτίμηση ότι η συνολική σεζόν μπορεί να κλείσει στα ίδια ή και λίγο υψηλότερα επίπεδα από πέρυσι

