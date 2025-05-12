Στο Ηράκλειο ο Μάκης Βορίδης - Βλέπει χώρους για κέντρο προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών

Στο Ηράκλειο βρίσκεται ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου, Μάκης Βορίδης, κάνοντας ένα ταξίδι "αστραπή".

Σύμφωνα με πληροφορίες του Ράδιο Κρήτη και του ekriti.gr ο Υπουργός ήρθε με φόντο το θέμα του μεταναστευτικού που απασχολεί ιδιαιτέρως την Κρήτη καθώς στα νότια παράλια του νησιού καταγράφονται αυξημένες ροές.

Κατά το σύντομο ταξίδι του, ο Υπουργός θα επισκεφθεί τρεις χώρους, όπως λένε οι πληροφορίες, που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ως χώροι προκειμένου να δημιουργηθεί κέντρο για την προσωρινή φιλοξενία μεταναστών.

Ο πρώτος είναι το ακίνητο του πρώην Φάρου στη Νέα Αλικαρνασσό, ο δεύτερος ένα εγκαταλελειμμένο στρατόπεδο στον Καρτερό και ο τρίτος ένα επίσης παλιό στρατόπεδο στις Μοίρες.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Υπουργός αναμένεται να επιστρέψει σήμερα κιόλας στην Αθήνα ωστόσο το μεσημέρι θα βρεθεί στην Περιφέρεια Κρήτης.

