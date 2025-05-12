ΣΑΒ.23 Μαΐ 2026 13:50
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Στο Ηράκλειο ο Μάκης Βορίδης - Βλέπει χώρους για κέντρο προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών
μάκης βορίδης
clock 12:36 | 12/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Στο Ηράκλειο βρίσκεται ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου, Μάκης Βορίδης, κάνοντας ένα ταξίδι "αστραπή".

Σύμφωνα με πληροφορίες του Ράδιο Κρήτη και του ekriti.gr  ο Υπουργός ήρθε με φόντο το θέμα του μεταναστευτικού που απασχολεί ιδιαιτέρως την Κρήτη καθώς στα νότια παράλια του νησιού καταγράφονται αυξημένες ροές.

Κατά το σύντομο ταξίδι του, ο Υπουργός θα επισκεφθεί τρεις χώρους, όπως λένε οι πληροφορίες, που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ως χώροι προκειμένου να δημιουργηθεί κέντρο για την προσωρινή φιλοξενία μεταναστών.

Ο πρώτος είναι το ακίνητο του πρώην Φάρου στη Νέα Αλικαρνασσό, ο δεύτερος ένα εγκαταλελειμμένο στρατόπεδο στον Καρτερό και ο τρίτος ένα επίσης παλιό στρατόπεδο στις Μοίρες.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Υπουργός αναμένεται να επιστρέψει σήμερα κιόλας στην Αθήνα ωστόσο το μεσημέρι θα βρεθεί στην Περιφέρεια Κρήτης. 

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη - μεταναστευτικό: "Απόβαση" στα νότια παράλια - Τί δείχνουν τα στοιχεία

Μεσαρά: Θρήνος για τον πασίγνωστο επιχειρηματία που "έσβησε"

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Μάκης Βορίδης Μεταναστευτικό Μεταναστες Ηρακλειο
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis