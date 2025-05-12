Κρήτη - μεταναστευτικό: "Απόβαση" στα νότια παράλια - Τί δείχνουν τα στοιχεία

Αύξηση της τάξεως του 134% σε σχέση με το 2024, παρουσιάζουν οι αφίξεις μεταναστών προς τη Γαύδο, την Κρήτη, την Κάσο, την Ρόδο σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, την ώρα που τα περιστατικά διάσωσης είναι καθημερινά.

Μία από τις περιοχές όπου παρατηρείται αύξηση είναι και η Νότια Κρήτη όπου καθημερινά μετανάστες καταφτάνουν σε ξύλινα σκάφη από χώρες της Αφρικής, πολλές φορές ρισκάροντας τη ζωή τους, έχοντας πληρώσει αδρά για την μεταφορά τους.

Και μέσα σε όλο αυτό το κλίμα οι Λιμενικές Αρχές ζητούν την ενίσχυση του προσωπικού το οποίο καθημερινά δίνει αγώνα για να αντιμετωπίσει τα περιστατικά αυτά.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο στα νότια παράλια του Ηρακλείου, όπως μαρτυρούν τα στοιχεία που συγκέντρωσε το ekriti.gr τα περιστατικά άφιξης μεταναστών από την αρχή του έτους έως και σήμερα έχουν φτάσει τα 19 όταν πέρσι μέχρι και όλο τον Μάϊο, ήταν μόλις 9. Αναφορικά με τον αριθμό των μεταναστών που έχουν εντοπιστεί φέτος, αυτός φτάνει τους 873 ενώ πέρσι μέχρι και τον Μάϊο ο αριθμός αυτός ήταν 683.

Την ίδια ώρα ως «απόβαση» χαρακτηρίζεται αυτό που συμβαίνει στις νότιες ακτές του νομού Χανίων αλλά και στα νότια της Γαύδου όπου καθημερινά το Λιμενικό εντοπίζει σκάφη μετανάστες.

Ενδεικτικό το γεγονός ότι μέσα σε πέντε μέρες, έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 10 περιστατικά με περισσότερους από 550 αλλοδαπούς να έχουν προσεγγίσει τις ακτές.

Μόνο χθες, νοτίως της Γαύδου εντοπίστηκαν 158 μετανάστες που επέβαιναν σε τρεις διαφορετικές λέμβους.

(φωτογραφία από create.vista.com)

Διαβάστε επίσης:

Μεσαρά: Γνωστός επιχειρηματίας της εστίασης βρέθηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του

Ηράκλειο: Δύσκολη επιχείρηση του Λιμενικού για εγκλωβισμένους μετανάστες