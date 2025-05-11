Κρήτη: Ασταμάτητες οι μεταναστευτικές ροές στο νησί - 158 μετανάστες στη Γαύδο

Επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης συνολικά 158 μεταναστών πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ). Οι μετανάστες επέβαιναν σε τρεις λέμβους.

Μεταφέρθηκαν στη Γαύδο

Η επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή πλωτών και ναυαγοσωστικού σκάφους του Λιμενικού Σώματος, μη επανδρωμένου σκάφους (drone) της δύναμης Frontex, καθώς και δύο παραπλεόντων πλοίων υπό ξένη σημαία.

Όλοι οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Γαύδου.

Συνελήφθησαν διακινητές

Σε επιχείρηση απεγκλωβισμού 38 αλλοδαπών προχώρησε το Λιμενικό το πρωί του Σαββάτου, στην απόκρημνη παραλία «Τραχήλι» του δήμου Φαιστού, στην Κρήτη.

Συγκεκριμένα, αφού ενημερώθηκε ο Λιμενικός Σταθμός Καλών Λιμένων για την ύπαρξη αλλοδαπών στην απόκρημνη παραλία «Τραχήλι» του δήμου Φαιστού, μετέβησαν άμεσα στην περιοχή ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και το Ε/Γ-Λάντζα «ΕΛΕΝΗ». Εκεί εντόπισαν και απεγκλώβισαν 38 αλλοδαπούς (33 άντρες, 5 ανήλικοι) και τους μετέφεραν αρχικά στους Καλούς Λιμένες και στη συνέχεια στο λιμάνι του Ηρακλείου.



Κατά τη διενεργηθείσα προανάκριση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, αναγνωρίστηκαν δύο από τους διασωθέντες, ηλικίας 18 και 23 ετών, ως οι διακινητές των υπολοίπων και συνελήφθησαν για παράβαση του άρθρου 83 του Ν.3386/05 «Παράνομη είσοδος στη χώρα», του άρθρου 25 του Ν.5038/23 «Διευκόλυνση» σε συνδυασμό με τα άρθρα 45 (Συναυτουργία) και 306 (Έκθεση) του Π.Κ.

Διαβάστε επίσης:

Μεταναστευτικό - Κικίλιας: Αύξηση 134% στις αφίξεις από Λιβύη προς Γαύδο, Κρήτη, Κάσο, Ρόδο

Ηράκλειο: Ήρθαν για διακοπές αλλά νοσηλεύονται στην Εντατική