ΠΑΡ.22 Μαΐ 2026 11:14
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Ηράκλειο: Ήρθαν για διακοπές αλλά νοσηλεύονται στην Εντατική
εντατική (φωτογραφία από create.vista.com)
clock 10:36 | 11/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Μάχη για τη ζωή τους δίνουν δύο τουρίστες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βενιζελείου Νοσοκομείου.

Ο 49χρονος Βρετανός που καταπλακώθηκε από τμήμα γυάλινου μπαλκονιού στη Χερσόνησο, ενώ περπατούσε αμέριμνος με την σύζυγό του το απόγευμα της Παρασκευής (9/5), παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση  καθώς φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις αλλά και σοβαρά τραύματα στη σπονδυλική στήλη.

Υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση όπου του αφαιρέθηκε η σπλήνα ενώ έγινε και δεύτερη επέμβαση στο κεφάλι. Οπως είπε στο ekriti ο Διοικητής του Βενιζελείου Κώστας Δανδουλάκης η κατάστασή του χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά κρίσιμη.

Σε σταθερή κατάσταση στη ΜΕΘ του ίδιου Νοσοκομείου, νοσηλεύεται και ο 75χρονος επίσης Βρετανός, ο οποίος λίγο έλειψε να πνιγεί σε πισίνα ξενοδοχείου στη Σταλίδα του Δήμου Χερσονήσου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βίντεο από την επιτυχημένη επιχείρηση διάσωσης 32χρονου σπηλαιολόγου

Κρήτη: Το αεροσκάφος "καθηλώθηκε" λόγω βλάβης - Ταλαιπωρία για 174 επιβάτες

Ηράκλειο: Τον βρήκαν νεκρό στο μετόχι οι συγγενείς του

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Βενιζέλειο Μεθ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis