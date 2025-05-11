Ηράκλειο: Ήρθαν για διακοπές αλλά νοσηλεύονται στην Εντατική

Μάχη για τη ζωή τους δίνουν δύο τουρίστες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βενιζελείου Νοσοκομείου.

Ο 49χρονος Βρετανός που καταπλακώθηκε από τμήμα γυάλινου μπαλκονιού στη Χερσόνησο, ενώ περπατούσε αμέριμνος με την σύζυγό του το απόγευμα της Παρασκευής (9/5), παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση καθώς φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις αλλά και σοβαρά τραύματα στη σπονδυλική στήλη.

Υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση όπου του αφαιρέθηκε η σπλήνα ενώ έγινε και δεύτερη επέμβαση στο κεφάλι. Οπως είπε στο ekriti ο Διοικητής του Βενιζελείου Κώστας Δανδουλάκης η κατάστασή του χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά κρίσιμη.

Σε σταθερή κατάσταση στη ΜΕΘ του ίδιου Νοσοκομείου, νοσηλεύεται και ο 75χρονος επίσης Βρετανός, ο οποίος λίγο έλειψε να πνιγεί σε πισίνα ξενοδοχείου στη Σταλίδα του Δήμου Χερσονήσου.

