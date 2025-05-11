ΠΑΡ.22 Μαΐ 2026 11:19
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Κρήτη: Το αεροσκάφος "καθηλώθηκε" λόγω βλάβης - Ταλαιπωρία για 174 επιβάτες
αεροπλάνο
clock 09:29 | 11/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Ταλαιπωρία για 174 επιβάτες και επταμελές πλήωμα εξαιτίας μηχανικής βλάβης σε αεροσκάφος της British Airways.

Το αεροσκάφος επρόκειτο να αναχωρήσει από το αεροδρόμιο "Ιωάννης Δασκαλογιάννης" των Χανίων με προορισμό το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου, χθες (Σάββατο 10/5) το απόγευμα, ωστόσο η πτήση αναβλήθηκε όταν διαπιστώθηκε το μηχανικό πρόβλημα.

Όλοι οι επιβάτες και το πλήρωμα διανυκτέρευσαν σε ξενοδοχεία των Χανίων με μέριμνα της εταιρίας και η πτήση αναμένεται να εκτελεστεί σήμερα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Silver Alert για τον 82χρονο που εξαφανίστηκε στη Χερσόνησο

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Αεροδρόμιο Χανίων Αεροπλάνο
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis