Κρήτη: Το αεροσκάφος "καθηλώθηκε" λόγω βλάβης - Ταλαιπωρία για 174 επιβάτες

Ταλαιπωρία για 174 επιβάτες και επταμελές πλήωμα εξαιτίας μηχανικής βλάβης σε αεροσκάφος της British Airways.

Το αεροσκάφος επρόκειτο να αναχωρήσει από το αεροδρόμιο "Ιωάννης Δασκαλογιάννης" των Χανίων με προορισμό το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου, χθες (Σάββατο 10/5) το απόγευμα, ωστόσο η πτήση αναβλήθηκε όταν διαπιστώθηκε το μηχανικό πρόβλημα.

Όλοι οι επιβάτες και το πλήρωμα διανυκτέρευσαν σε ξενοδοχεία των Χανίων με μέριμνα της εταιρίας και η πτήση αναμένεται να εκτελεστεί σήμερα.

