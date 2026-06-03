Πανελλήνιες 2026: Δείτε τις απαντήσεις στα Μαθηματικά

Ο Μαθηματικός Χριστοφάκης Γιώργος του Φροντιστηριακού Ομίλου ΕΝΑ, δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη πως τα θέματα των Μαθηματικών ήταν σαφή και κάλυπταν όλο το φάσμα της ύλης ενώ πρόσθεσε πως κάποια από αυτά είχαν διαβαθμισμένη δυσκολία.
Δείτε τις απαντήσεις στα Μαθηματικά
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maths_2026_2.pdf (526.02 KB)
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