Μαρίκα Δασκαλάκη: Η σύνταξη που πήγαινε σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη...

Σε κλίμα οδύνης οδηγήθηκε χθες στην τελευταία της κατοικία η Μαρίκα Δασκαλάκη, μητέρα της Γιάννας Αγγελοπούλου Δασκαλάκη, η οποία έφυγε από τη ζωή πλήρης ημερών, το βράδυ της Παρασκευής 29 Μαϊου.

Η Μαρίκα Δασκαλάκη ήταν μία "αρχόντισσα" του Ηρακλείου, ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων, σεμνή και απλή, όμως βαθειά ανθρώπινη και ουσιαστική. Ήταν κοινό μυστικό ότι βοηθούσε ανθρώπους που είχαν ανάγκη.

Ομως πάντα αθόρυβα.

Ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Βαρδάκης μιλώντας για την αείμνηστη στο Ράδιο Κρήτη και στον Μανώλη Αργυράκη, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι όταν ο ίδιος ήταν πρόεδρος του ΕΚΗ, το 2013, η Μαρίκα Δασκαλάκη πήγαινε στο Εργατικό Κέντρο, μήνα παρά μήνα και παρέδιδε ολόκληρη τη σύνταξή της, προκειμένου τα χρήματα να διατεθούν εκεί που έπρεπε...

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