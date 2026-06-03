STOP σε πατίνια για ανηλίκους, αλλά και σε γουρούνες για άπειρους οδηγούς

Μετά τα ηλεκτρικά πατίνια, και οι «γουρούνες» και τα ενοικιαζόμενα δίκυκλα μπαίνουν στο στόχαστρο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο λιγότερο από έναν χρόνο μετά την ψήφιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), ετοιμάζεται να επιστρέψει με νέο νομοθετικό πακέτο παρεμβάσεων, αυστηροποιώντας το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο.

Στις διορθωτικές κινήσεις στον νέο ΚΟΚ, εκτός της απαγόρευσης χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους και της υποχρεωτικής ασφάλισης των ενηλίκων χρηστών, την οποία ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, έχει ήδη εξαγγείλει, περιλαμβάνεται και η θεσμοθέτηση ελάχιστης πενταετούς κατοχής διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου για όσους επιθυμούν να νοικιάσουν γουρούνα.

Η ρύθμιση αυτή επί της ουσίας ανεβάζει - αν και με έμμεσο τρόπο - το όριο ηλικίας της ενοικίασης των συγκεκριμένων τετράτροχων οχημάτων, τα οποία έχουν συχνά κατηγορηθεί ως προς την επικινδυνότητά τους, στα 23 έτη.

Παράλληλα, προβλέπονται αυστηρότεροι έλεγχοι στις επιχειρήσεις που μισθώνουν γουρούνες αλλά και δίκυκλα κυρίως σε ό,τι αφορά την υποχρεωτική παροχή κράνους και την επαλήθευση των αδειών οδήγησης των πελατών τους.

Οι αλλαγές θα συμπεριληφθούν σε ένα ακόμα ερανιστικό νομοσχέδιο, το οποίο αναμένεται να θέσει σε δημόσια διαβούλευση το υπουργείο το προσεχές διάστημα.

Στο ίδιο νομοθέτημα έχει ενταχθεί και ρύθμιση η οποία θα επιστρέφει το δίπλωμα οδήγησης στους οδηγούς δικύκλων από τους οποίους είχε αφαιρεθεί επειδή εντοπίστηκαν να οδηγούν όχημα περισσότερων κυβικών μέτρων από αυτά που τους επέτρεπε η άδειά τους, υπό την προϋπόθεση ότι θα επεκτείνουν την άδεια οδήγησης που κατέχουν.

«Αν είχαν δίπλωμα για λιγότερα κ.μ. στο δίκυκλό τους θα έχουν την ευκαιρία να πάνε να βγάλουν το δίπλωμά τους για τα κ.μ., τα οποία οδηγούσαν για να τους επιστραφεί το δίπλωμα και να μην είναι έναν χρόνο εκτός του δρόμου», ανέφερε ο κ. Κυρανάκης σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ.

Νεύρα, κούραση και επιθετικότητα στο τιμόνι

Οι διορθωτικές παρεμβάσεις στον ΚΟΚ έρχονται σε μια συγκυρία κατά την οποία τα στοιχεία για τη συμπεριφορά των Ελλήνων οδηγών μόνο καθησυχαστικά δεν είναι. Το 16ο Βαρόμετρο για την Υπεύθυνη Οδήγηση του Ιδρύματος VINCI Autoroutes καταγράφει μια εικόνα όπου η παραβατικότητα πίσω από το τιμόνι παραμένει σε υψηλά επίπεδα, η χρήση κινητού έχει σχεδόν κανονικοποιηθεί, η οδήγηση υπό συνθήκες κόπωσης αποτελεί συχνότατη πρακτική και η επιθετικότητα στους δρόμους εξακολουθεί να χαρακτηρίζει μεγάλο μέρος της οδηγικής συμπεριφοράς.

Η έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε από την Ipsos BVA σε 12.100 άτομα από 11 ευρωπαϊκές χώρες, αποκαλύπτει ότι οι Έλληνες οδηγοί εξακολουθούν να εμφανίζουν υψηλά ποσοστά επικίνδυνων συμπεριφορών, συχνά μεγαλύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ την ίδια στιγμή θεωρούν ότι οδηγούν σωστά, αποδίδοντας τα προβλήματα στους ...«άλλους».

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της μέτρησης, το 89% των Ελλήνων οδηγών δηλώνει ότι φοβάται την επιθετική συμπεριφορά των άλλων οδηγών, ποσοστό υψηλότερο από το 82% που καταγράφεται στην Ευρώπη. Παράλληλα όμως οι ίδιοι οι οδηγοί παραδέχονται ότι συχνά υιοθετούν παρόμοιες συμπεριφορές, καθώς:

Το 55% δηλώνει ότι βρίζει άλλους οδηγούς,

το 52% κορνάρει από εκνευρισμό,

σχεδόν ένας στους δύο (45%) παραδέχεται ότι «κολλάει» σκόπιμα στο όχημα οδηγού που τον έχει ενοχλήσει, ενώ

το 22% έχει κατέβει από το αυτοκίνητο για να διαπληκτιστεί με άλλον οδηγό και

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι η επιθετικότητα έχει πλέον ενσωματωθεί στην καθημερινή οδηγική συμπεριφορά και αντιμετωπίζεται από πολλούς ως σχεδόν φυσιολογική αντίδραση.

Ωστόσο, εκτός από τη νευρικότητα που φαίνεται να χαρακτηρίζει μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων οδηγών, ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι δεκαετίες μετά την υποχρεωτικότητα της ζώνης ασφαλείας, το 37% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι δεν τη φορά πάντα, υπερδιπλάσιο ποσοστό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (17%). Κι αυτό τη στιγμή που η μη χρήση ζώνης παραμένει ένας από τους βασικότερους παράγοντες θανάτου και σοβαρού τραυματισμού σε τροχαία ατυχήματα.

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Σε ό,τι αφορά την υπέρβαση των ορίων ταχύτητας, οι Έλληνες οδηγοί φαίνεται να εμφανίζονται ελαφρώς πιο συγκρατημένοι από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το πρόβλημα έχει εξαλειφθεί. Βάσει των στοιχείων, το 76% παραδέχεται ότι οδηγεί μερικά χιλιόμετρα πάνω από το όριο, όταν ο αντίστοιχος ευρωπαικός μέσος όρος φτάνει το 83%.

Την ίδια στιγμή, το 61% δηλώνει ότι κινείται στη μεσαία λωρίδα του αυτοκινητόδρομου ενώ η δεξιά είναι ελεύθερη, το 35% πραγματοποιεί προσπέραση από δεξιά και το 52% δεν τηρεί τις προβλεπόμενες αποστάσεις ασφαλείας.

Ταυτόχρονα, η απόσπαση προσοχής αναδεικνύεται σε μία από τις μεγαλύτερες απειλές για την οδική ασφάλεια, με το 66% των Ελλήνων οδηγών να μιλά στο τηλέφωνο ενώ οδηγεί και το 31% να το κρατά στο χέρι κατά τη διάρκεια της συνομιλίας. Επιπλέον, το 25% παραδέχεται ότι διαβάζει ή στέλνει μηνύματα και email πίσω από το τιμόνι, ενώ το 70% απάντησε ότι απομακρύνει το βλέμμα του από τον δρόμο για περισσότερα από δύο δευτερόλεπτα.

Η κόπωση αναδεικνύεται σε ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα οδηγικής συμπεριφοράς στη χώρα μας. Το 41% των Ελλήνων οδηγών δηλώνει ότι οδηγεί ενώ αισθάνεται έντονη κούραση, ποσοστό αισθητά υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 30%. Από αυτούς, το 43% αναφέρει ότι έχει την εντύπωση ότι έχει αποκοιμηθεί ελάχιστα στο τιμόνι, ενώ το 83% παραδέχεται ότι χάνει μέρος της συγκέντρωσής του κατά την οδήγηση και ότι «το μυαλό του περιπλανιέται». Το πλέον ανησυχητικό ωστόσο είναι πως μόνο το 24% όσων οδηγούν κουρασμένοι θεωρεί τη συγκεκριμένη συμπεριφορά «πολύ επικίνδυνη», γεγονός που αποκαλύπτει σημαντική υποεκτίμηση του κινδύνου.

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Όσον αφορά την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ένας στους δέκα Έλληνες οδηγούς δηλώνει ότι έχει οδηγήσει έχοντας καταναλώσει αλκοόλ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο και αισθανόμενος ήδη τις επιπτώσεις του. Παράλληλα, το 9% έχει οδηγήσει υπό την επήρεια φαρμάκων που επηρεάζουν την εγρήγορση, ενώ στους νέους ηλικίας 16 έως 24 ετών καταγράφονται τα υψηλότερα ποσοστά επικίνδυνων συμπεριφορών, όπως χρήση κινητού, μηνυμάτων και ακόμη και οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών.

«Αντιμέτωποι με τις τραγωδίες που συνδέονται με την οδική ανασφάλεια και οι οποίες επιμένουν χρόνο με τον χρόνο, όλοι οι οδηγοί πρέπει να αναθεωρήσουν τη συμπεριφορά τους πίσω από το τιμόνι. Καταρχάς, όσοι διαπράττουν σοβαρά αδικήματα πρέπει να λάβουν υπόψη τις τραγικές συνέπειες της απερίσκεπτης ανάληψης κινδύνων, αλλά ο καθένας από εμάς πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι η οδήγηση απαιτεί αυστηρή τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας που ισχύουν σε κάθε χώρα και πλήρη προσοχή», ανέφερε σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Ευρωβαρόμετρου, η Bernadette Moreau, Διευθύνουσα σύμβουλος του Ιδρύματος VINCI Autoroutes.

«Τα ευρήματα του φετινού Ευρωβαρόμετρου οδικής ασφάλειας επαναφέρουν ζητήματα ασφαλούς οδήγησης που παραμένουν κρίσιμα στο πέρασμα των χρόνων, όπως η χρήση κινητού και GPS κατά την οδήγηση. Όλοι όσοι δρούμε στο πεδίο της οδικής ασφάλειας οφείλουμε να ανανεώσουμε τη δέσμευση στο στόχο μας για μηδενισμό των θανατηφόρων ατυχημάτων, αλλά και ως οδηγοί οφείλουμε να αναλάβουμε μία ευθύνη και μια δέσμευση για αλλαγή συμπεριφοράς», σημείωσε από την πλευρά του ο Παναγιώτης Παπανικόλας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, της ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

«Τα αποτελέσματα του 16ου Βαρόμετρου για την Υπεύθυνη Οδήγηση δείχνουν ότι, παρά τα θετικά σημάδια βελτίωσης που καταγράφονται και στη χώρα μας, η απόσπαση προσοχής, η κόπωση, η μη χρήση ζώνης ασφαλείας και οι επιθετικές συμπεριφορές εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικές προκλήσεις», τόνισε η Βασιλική Δανέλλη - Μυλωνά, Πρόεδρος Ι.Ο.Α.Σ. «Πάνος Μυλωνάς».

ΠΗΓΗ: ethnos.gr

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