Χανιώτης: Ο τραγουδιστής των ONE αποκάλυψε ότι θα γίνει πατέρας για πρώτη φορά

Τους ONE, το boy band που στη δεκαετία τον 00s σημείωσε τεράστια επιτυχία φιλοξένησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Ο Δημήτρης Χανιώτης αποκάλυψε για πρώτη φορά πως θα γίνει πατέρας για πρώτη φορά.

«Είχα κι εγώ ένα απωθημένο. Έβγαλα μία δισκογραφία, ένα CD, το "Η αγάπη πονάει", το 2006-2007, κάπου εκεί. Τραγούδησα κι εγώ για λίγα χρόνια σολιστικά. Μετά είχα ένα μεγάλο κενό, δεν έκανα την καριέρα που έκανε ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου. Έκανα ένα διάλειμμα. Σπούδασα αρτοποιία-ζαχαροπλαστική και ήταν κάτι που πραγματικά μου άρεσε. Μπορώ να πω ότι καθετί που κάνεις, σε κάνει καλύτερο. Δούλεψα στον χώρο ενός φίλου μου. Ένας φίλος μου με βοήθησε να μάθω τη δουλειά. Γενικά η δουλειά δεν είναι ντροπή και έχω ασχοληθεί και με πάρκινγκ αυτοκινήτων», είπε αρχικά.

«Τώρα πρέπει να δουλεύω και να βρίσκω τρόπους να δουλεύω πιο σκληρά για να βοηθάω την οικογένειά μου, τη μητέρα μου, την αδελφή μου και πλέον και το παιδί μου» αποκάλυψε

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