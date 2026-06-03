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ΕΛΛΑΔΑ
Την Πέμπτη η κηδεία του Νάσου Αθανασίου στα Άνω Βριλήσσια
Νάσος Αθανασίου
clock 15:39 | 03/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Αύριο Πέμπτη (4/6) θα τελεστεί η κηδεία του πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και δημοσιογράφου Νάσου Αθανασίου που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών.

Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι θα τον αποχαιρετήσουν στις 15:00, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στα Άνω Βριλήσσια.

Η οικογένεια ζητά όσους επιθυμούν, αντί στεφάνων να συνδράμουν το ίδρυμα «Φλόγα-Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια».

Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ

«Οικογένεια, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρετούμε τον Νάσο Aθανασίου αύριο, Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2026, στις 15:00, στον Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στα Άνω Βριλήσσια.

Αντί στεφάνων, όσοι επιθυμούν, ας συνδράμουν το ίδρυμα «Φλόγα-Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια»:

Εθνική Τράπεζα GR2501101920000019248000010

Alpha Bank GR8001401120112002002011686

Eurobank GR6602600630000460100128261

Τράπεζα Πειραιώς GR6301720150005015020641423»

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