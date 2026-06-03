Κουβέιτ: Βίντεο σοκ από την επίθεση του Ιράν στο διεθνές αεροδρόμιο -Ένας νεκρός

Πυκνοί καπνοί, σπασμένα τζάμια και συντρίμμια: Αυτή είναι η εικόνα του Επιβατικού Τερματικού σταθμού 1 στο Κουβέιτ μετά την επίθεση με drone του Ιράν.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας της χώρας δήλωσε ότι «ένας αριθμός εχθρικών drones» στόχευσε το κτίριο επιβατών του Διεθνούς Αεροδρομίου του Κουβέιτ, προκαλώντας σοβαρές ζημιές και τραυματίζοντας αρκετά άτομα.

Kuwait Airport took



a heavy hit civilians are injured!







Trump & the world



does this terrorist regime



deserve any more chances?







Time for the Islamic Republic to



fall and free Iran & the whole region! pic.twitter.com/pe5tOAbYuc — Ahmed Khalifa (@_A_khalifa) June 3, 2026

Ένας νεκρός από την επίθεση στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ

Μάλιστα, το υπουργείο Εξωτερικών του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από την επίθεση στον τερματικό σταθμό.

«Το υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει την καταδίκη και την αποδοκιμασία του κράτους του Κουβέιτ, με τον πιο έντονο τρόπο, για τις βίαιες και συνεχιζόμενες ιρανικές επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones). Η πιο πρόσφατη από αυτές σημειώθηκε τα ξημερώματα σήμερα, στοχεύοντας για ακόμη μία φορά πολιτικές και ζωτικής σημασίας εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Αεροδρομίου του Κουβέιτ, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ατόμου, τον τραυματισμό άλλων και την πρόκληση ζημιών σε κρίσιμες υποδομές, μεταξύ των οποίων και διπλωματικές αποστολές», ανέφερε το υπουργείο σε ανάρτησή του στο Χ.

Destruction at Kuwait International Airport after today's missile strikes by the Islamic regime of Iran, in which multiple civilians were injured.







They are deliberately targeting civilian infra while strengthening themselves behind peace talks.







Decisive action is required pic.twitter.com/0hoOValDaT — Baba Banaras™ (@RealBababanaras) June 3, 2026





Η επίθεση με drones σημειώθηκε μετά την ανταλλαγή πυραυλικών πληγμάτων μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών αργά το βράδυ της Τρίτης. Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον ιρανικής στρατιωτικής εγκατάστασης ως αντίποινα για τους ιρανικούς πυραύλους που εκτοξεύθηκαν εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν.

GUERRE MOYEN-ORIENT : Le trafic aérien a été suspendu à l'aéroport international du Koweït après une attaque de drones qui a fait plusieurs blessés cette nuit. Des dommages importants sont signalés (Kuwait News). pic.twitter.com/n8iikONeeP — Infos Françaises (@InfosFrancaises) June 3, 2026





Η Γενική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ενεργοποίησε το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Κουβέιτ μετά την επίθεση. Όπως αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων KUNA, η Αρχή ανακοίνωσε την αναστολή όλων των πτήσεων και την εκτροπή τους σε γειτονικά αεροδρόμια μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες και να επιβεβαιωθεί ότι το αεροδρόμιο είναι έτοιμο να επαναλειτουργήσει.

Βίντεο και φωτογραφίες από την επίθεση

Στάχτες, συντρίμμια, καπνός και σπασμένα τζάμια καθώς και μικρές εστίες φωτιάς που συνεχίζουν να καίνε. Σε ένα βίντεο μάλιστα, μπορεί να δει κανείς την τρύπα στη γυάλινη οροφή.

Kuwait's *civilian* airport after Iran's attack 👇







"Ceasefire"?!pic.twitter.com/lxAnusAnwM — Dr. Eli David (@DrEliDavid) June 3, 2026





Στα βίντεο και τις φωτογραφίες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να δει κανείς το μέγεθος της ζημιάς που έχει προκληθεί από την επίθεση με drones στον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου.

🚨 UPDATE: (unconfirmed)



Newly surfaced open-source images and videos document severe damage, raging fires at the fuel depot, and structural interior collapses at Kuwait International Airport Terminal 1 following the recent Iranian drone wave. First responders remain heavily… pic.twitter.com/PslHM6gRMT — X-K (@ConflictRadarME) June 3, 2026





Η Τεχεράνη κατηγορεί Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν απέδωσε «άμεση και σαφή ευθύνη» στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν για τις πρόσφατες αμερικανικές επιθέσεις, υποστηρίζοντας ότι στρατιωτικές εγκαταστάσεις και υποδομές των δύο χωρών χρησιμοποιήθηκαν για την υποστήριξη επιχειρήσεων εναντίον ιρανικών στόχων.

Η Τεχεράνη υπογράμμισε ότι διατηρεί το δικαίωμα της νόμιμης άμυνας και προειδοποίησε πως τυχόν μελλοντικά αντίποινα θα μπορούσαν να στοχεύσουν όχι μόνο όσους πραγματοποιήσουν επιθέσεις, αλλά και τα σημεία από τα οποία αυτές εκκινούν.

Απειλές για νέα ιρανικά αντίποινα μετά τα πλήγματα στον Περσικό Κόλπο

Την ίδια ώρα ο στρατιωτικός σύμβουλος του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε νέα αμερικανική επίθεση θα αντιμετωπιστεί με «καταιγισμό πυραύλων και drones».

Η δήλωση έγινε μετά τα αμερικανικά πλήγματα σε πετρελαιοφόρο και στο ιρανικό νησί Κεσμ, τα οποία ακολούθησαν επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον στόχων στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν.

Η νέα ανταλλαγή απειλών εντείνει τους φόβους για περαιτέρω αποσταθεροποίηση στην περιοχή του Περσικού Κόλπου, παρά τις συνεχιζόμενες διπλωματικές επαφές μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν υπόσχονται να πολεμήσουν «μέχρι θανάτου»

Στο μεταξύ, με αφορμή την επέτειο του θανάτου του ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση στην οποία δεσμεύονται να υπερασπιστούν την Ισλαμική Επανάσταση «μέχρι θανάτου».

Στην ανακοίνωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ κατηγορούνται για επιθετικές ενέργειες και παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, ενώ υποστηρίζεται ότι ο ιρανικός λαός δεν πρόκειται να υποχωρήσει απέναντι σε απειλές ή στρατιωτικές πιέσεις.

Παράλληλα, οι ιρανικές αρχές κάλεσαν σε εθνική ενότητα, τονίζοντας ότι η χώρα θα συνεχίσει να αντιστέκεται σε οποιαδήποτε εξωτερική παρέμβαση.

«Θα διαπραγματευτούμε, αλλά δεν εμπιστευόμαστε τις ΗΠΑ»

Παρά τη σκληρή ρητορική, το Ιράν εμφανίζεται να διατηρεί ανοιχτό το παράθυρο του διαλόγου.

Ο αντιπρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοτζτάμπα Νικζάντ, δήλωσε ότι η Τεχεράνη είναι διατεθειμένη να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στις αμερικανικές δεσμεύσεις.

Όπως υποστήριξε, οι «κόκκινες γραμμές» που έχει θέσει ο ανώτατος ηγέτης παραμένουν αδιαπραγμάτευτες, ενώ κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για επιθέσεις που, σύμφωνα με την ιρανική πλευρά, προκάλεσαν τον θάνατο επιστημόνων και εκατοντάδων αμάχων.

Παρέμβαση της Κίνας για αποκλιμάκωση

Την ίδια ώρα, η Κίνα κάλεσε τις δύο πλευρές να διατηρήσουν την εκεχειρία και να συνεχίσουν τις διπλωματικές προσπάθειες.

Το Πεκίνο προειδοποίησε ότι μια νέα κλιμάκωση δεν θα εξυπηρετούσε κανένα από τα εμπλεκόμενα μέρη και θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή αποσταθεροποίηση σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Οι κινεζικές αρχές επανέλαβαν ότι η πολιτική και διπλωματική οδός αποτελεί τη μόνη βιώσιμη λύση για την αποφυγή μιας ευρύτερης περιφερειακής σύγκρουσης, σε μια περίοδο όπου η κατάσταση στον Περσικό Κόλπο παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη.

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