Δανδάλης: “Θα στηρίξουμε την ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του ΟΦΗ”

“Θα στηρίξουμε την ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του συλλόγου, σε αυτήν την επόμενη μέρα για το τμήμα. Μας έχει χαρίσει σημαντικές στιγμές και θέλουμε να κρατήσουμε το τμήμα σε ένα καλό επίπεδο. Γνώμη μου είναι ότι πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια με περισσότερο Ελληνικό στοιχείο και αν είναι δυνατόν με περισσότερες κρητικές παίκτριες”.

Με τα λόγια αυτά στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ερασιτέχνη ΟΦΗ, ο πρόεδρος του συλλόγου, Γιάννης Δανδάλης, αναφέρθηκε, στις προθέσεις της Διοίκησης για την γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου, επισημαίνοντας ότι θα γίνει μια προσπάθεια ώστε το τμήμα να συνεχίσει σε υψηλό επίπεδο, πάντα με τα δεδομένα που ισχύουν σήμερα, στο πρωτάθλημα της Α’ Εθνικής ποδοσφαίρου Γυναικών και όπως αυτό είναι δομημένο.

Πλέον ο Ερασιτέχνης ΟΦΗ, θα ξεκινήσει τις συζητήσεις για την συγκρότηση της ομάδας για τη νέα σεζόν, τόσο στην Γυναικεία ομάδα σε επίπεδο Α’ Εθνικής, όσο και στην Κ17 του συλλόγου.

Στις 31 Μαίου, έληξε το μνημόνιο συνεργασίας, του Ερασιτέχνη ΟΦΗ, με τους κ..κ. Γεωργακάκο και Περακάκη, οι οποίοι είχαν την ευθύνη της διαχείρισης του τμήματος τα τελευταία δυο χρόνια και οι οποίοι δεν θα συνεχίσουν στην ομάδα, όπως ενημέρωσαν και επίσημα.

Τις επόμενες μέρες, θα κληθούν σε συνάντηση οι κ.κ. Γεωργακάκος και Περακάκης, προκειμένου να γίνει ένας απολογισμός, της διετίας, με έμφαση στο οικονομικό, ώστε να μην υπάρχουν εκκρεμότητες, καθώς η ομάδα τους είχε παραχωρηθεί καθαρή και μάλιστα έχοντας τερματίσει στην δεύτερη θέση στην Ελλάδα.

Πρόθεση του Ερασιτέχνη ΟΦΗ, όπως ανέφερε ο κ. Δανδάλης, είναι να γίνει μια ομαλή μετάβαση στην επόμενη μέρα και να ξεκινήσει χωρίς προβλήματα, ο σχεδιασμός για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Πάνω σε αυτό, αναμένονται ανακοινώσεις το επόμενο διάστημα.

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