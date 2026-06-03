Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Απόψε στο ΣΕΦ ο πρώτος τελικός της Basket League

Ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει αποψε (21:00, ΕΡΤ 2)τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ, στον πρώτο τελικό των δυο «αιωνίων» για τον τίτλο του φετινού πρωταθλήματος μπάσκετ.



Οι δυο ομάδες θέλουν να κάνουν το πρώτο από τα τρία βήματα που απαιτούνται, για να βρεθούν στην κορυφή της Ελλάδας. Οι «ερυθρόλευκοι» θα παραταχθούν στους φετινούς τελικούς με ανεβασμένη ψυχολογία, μετά την κατάκτηση της Euroleague στο ΟΑΚΑ, η οποία ήταν η τέταρτη στην ιστορία τους και πρώτη μετά από 13 χρόνια.

Ο Ολυμπιακός έχει έναν ακόμα μεγάλο στόχο, καθώς θέλει να κατακτήσει το φετινό πρωτάθλημα αήττητος. Ήδη, οι Πειραιώτες μετρούν 24-0 νίκες στην κανονική περίοδο, ενώ ξεπέρασαν με «σκούπες» τους Κολοσσό και ΑΕΚ. Αν ο Ολυμπιακός φτάσει στον τίτλο θα είναι ο 16ος στην ιστορία του. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν υπολογίζει για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση στον Ντόρσεϊ, ο οποίος είναι τραυματίας

Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός καλείται να βγάλει αντίδραση μετά την αποτυχημένη σεζόν στην Euroleague. Οι «πράσινοι» θέλουν να κάνουν το «break» στο ΣΕΦ και πέρα από το προβάδισμα που θα πάρουν για τον τίτλο, να τονώσουν και την ψυχολογία τους. Το «τριφύλλι» δεν πραγματοποίησε καλή σεζόν στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, καθώς είχε 19-5 νίκες, ενώ στα play off κατάφερε να ξεπεράσει τα εμπόδια των Μυκόνου και ΠΑΟΚ. Ο Εργκίν Αταμάν δεν υπολογίζει στον Ρογκαβόπουλο, ενώ την τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Σλούκα. Ο Τούρκος κόουτς προτίμησε τον Φαρίντ αντί του Γκριγκόνις στη λίστα των ξένων για τους τελικούς.

«Είδαμε και στη Euroleague ότι όταν οι διαιτητές είναι δίκαιοι και ανεπηρέαστοι, το πλεονέκτημα έδρας δεν σημαίνει κάτι», ήταν τα λόγια του Άταμαν για την αναμέτρηση.

Τη φετινή σεζόν, οι δυο ομάδες έχουν αναμετρηθεί πέντε φορές, με τον Ολυμπιακό να έχει επικρατήσει στις δυο αναμετρήσεις της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος, καθώς επίσης και στις δυο αναμετρήσεις της κανονικής περιόδου της Euroleague. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος.

Προστατευτικο plexiglass έχει τοποθετηθεί στον πάγκο του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ.

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