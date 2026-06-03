Βόλει: Ο διεθνής Σέρβος ακραίος Λάζαρ Τσίροβιτς στον ΟΦΗ (βίντεο)

Με μια σπουδαία μεταγραφική κίνηση, συνεχίζει την ενίσχυση της η ομάδα βόλεϊ του ΟΦΗ.Ηρθε σε συμφωνία με τον 34χρονο (26/2/1992, 2.00μ) διεθνή Σέρβο ακραίο Λάζαρ Τσίροβιτς.



Πρωταθλητής Ευρώπης, με την Εθνική ομάδα της Σερβίας το 2019, αλλά και πρωταθλητής Κίνας, την περσινή σεζόν, ο σπουδαίος ακραίος, έρχεται για να ενισχύσει την επίθεση του ΟΦΗ, ο οποίος βάζει στην "μηχανή" του ένα αθλητή με σπουδαίες παραστάσεις.



Στον ΟΦΗ, ο Τσίροβιτς, θα βρεί τον καλό του φίλο και άλλοτε συμπαίκτη στην Εθνική ομάδα, αλλά και στην Κίνα, τον πασαδόρο Μιχάιλο Μίτιτς, ο οποίος του μίλησε με τα καλύτερα λόγια, για την προοπτική του ΟΦΗ.

Ο Τσίροβιτς, δεν είναι η πρώτη φορά, που αγωνίζεται στην Ελλάδα, καθώς είχε αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό, την περίοδο 2016-17.

Τα τελευταία χρόνια, αγωνίστηκε στην Κίνα, ενώ έχει αγωνιστεί ακόμη σε Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ιταλία, Τουρκία, Βέλγιο.

"O Mίτιτς, μου έχει πεί τα καλύτερα για τον ΟΦΗ"



Στις πρώτες του δηλώσεις, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του ΟΦΗ, ο διεθνής Σέρβος ακραίος (26/2/1992, 2.00μ) Lazar Ćirović, ανέφερε ότι : "Χαίρομαι που επιστρέφω στην Ελλάδα. Ηταν μια απο τις καλύτερες εμπειρίες της καριέρας μου. Το απόλαυσα σε επαγγελματισμό και νοοτροπία. Εχω μιλήσει με τον φίλο μου τον Μίτιτς για τον ΟΦΗ και έρχομαι για να βοηθήσω την ομάδα τόσο στις υποχρεώσεις της στην Ελλάδα, όσο και στο Challenge Cup. Χαίρομαι που θα ξαναπαίξω με τον Μίτιτς. Είναι φανταστικός παίκτης. Παρακολουθούσα πέρσι παιχνίδια του ΟΦΗ και είδα την πολύ καλή πορεία που έκανε.Εχω σχηματίσει μια εικόνα για την ομάδα και έρχομαι να την βοηθήσω να έχει ξανά μια καλή σεζόν".

Η ΚΑΡΙΕΡΑ ΤΟΥ LAZAR CIROVIC (Career History)

2025/26 Tianjin Food Group (Κίνα).

2023/24 - 2024/25 Hebei Baoding Wolves (Κίνα).

2022/23 - 2022/23 Qatar S.C. (Κατάρ).

2021/22 - 2021/22 VC Greenyard Maaseik (Βέλγιο).

2020/21 - 2020/21 Baniyas VC (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα).

2020/21 - 2020/21 Sorgun Belediyespor (Τουρκία).

2019/20 - 2019/20 Jiangsu Nanjing Radio and Television Mao Mao (Κίνα).

2019/20 - 2019/20 Ραντνίτσκι Κραγκούγιεβατς (Σερβία).

2017/18 - 2018/19 Kioene Padova (Ιταλία).

2016/17 - 2016/17 Παναθηναϊκός (Ελλάδα).

2015/16 - 2015/16 Afyon Belediye Yüntaş SK (Τουρκία).

2014/15 - 2015/16 OK Budvanska Rivijera Budva (Μαυροβούνιο).

2007/08 - 2013/14 Ραντνίτσκι Κραγκούγιεβατς (Σερβία).

Δείτε στο παρακάτω VIDEO αγωνιζόμενο το νέο μεταγραφικό απόκτημα του ΟΦΗ.

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