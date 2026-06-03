Πανελλήνιες 2026: Δείτε τις απαντήσεις στη Βιολογία

Η Βιολόγος Κουκουριτάκη Μαρία του Φροντιστηριακού Ομίλου ΕΝΑ, σχολίασε πως τα θέματα Α και Β ήταν βατά, ωστόσο οι υπόλοιπες ασκήσεις ήταν πιο απαιτητικές ως προς τον χρόνο και την εμπέδωση, οι οποίες μπορεί να προβλημάτισαν τους υποψήφιους.

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