Πανελλήνιες 2026: Δείτε τις απαντήσεις στη Βιολογία

Η Βιολόγος Κουκουριτάκη Μαρία του Φροντιστηριακού Ομίλου ΕΝΑ, σχολίασε πως τα θέματα Α και Β ήταν βατά, ωστόσο οι υπόλοιπες ασκήσεις ήταν πιο απαιτητικές ως προς τον χρόνο και την εμπέδωση, οι οποίες μπορεί να προβλημάτισαν τους υποψήφιους.
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