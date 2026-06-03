Εθνική Ελλάδας: Στη Στοκχόλμη για το δυνατό φιλικό με την Μουντιαλική Σουηδία

Η Εθνική Ελλάδας έφτασε το απόγευμα της Τετάρτης (3/6) τη Στοκχόλμη, όπου και θα αντιμετωπίσει την Πέμπτη τη Σουηδία σε φιλική αναμέτρηση.



Το διεθνές φιλικό παιχνίδι απέναντι στη Σουηδία είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί την Πέμπτη 4 Ιουνίου στις 20:00 ώρα Ελλάδας, αποτελώντας μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για τον Γιοβάνοβιτς να δοκιμάσει πρόσωπα και σχήματα ενόψει των επίσημων υποχρεώσεων.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο ομοσπονδιακός τεχνικός δεν θα έχει τελικά στη διάθεσή του τον Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος δεν κατάφερε να ξεπεράσει τις μυϊκές ενοχλήσεις που είχε με συνέπεια να αποδεσμευτεί από την αποστολή καθώς δεν θα προλάβαινε να είναι έτοιμος. Στην αποστολή της Εθνικής ομάδας βρίσκεται και ο Ανδρούτσος του ΟΦΗ.

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