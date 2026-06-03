Μουντιάλ 2026: Για πρώτη φορά θα χρησιμοποιηθεί μπάλα τεχνητής νοημοσύνης

Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 θα χρησιμοποιήσει για πρώτη φορά την «έξυπνη» μπάλα Trionda με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη και αισθητήρες που συλλέγουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο.



Η μπάλα Trionda καταγράφει ταχύτητα, τροχιά, περιστροφή και επαφές με ακρίβεια 500 φορές το δευτερόλεπτο, βελτιώνοντας τις αποφάσεις των διαιτητών.



Οι φίλαθλοι θα έχουν πρόσβαση σε αναλυτικά δεδομένα παιχνιδιού, όπως η δύναμη και η ταχύτητα κάθε σουτ.







🚨 BALÓN REVOLUCIONARIO 😮‍💨







➡️ La pelota TRIONDA ⚽️🏆 será el balón con el que se jugará el Mundial 2026. El mismo tendrá un chip que entrega datos de todo tipo, y que requiere ser cargado🔋 previo a los encuentros.#MundialEcuagol2026







💛 Presentado por @BancoPichincha pic.twitter.com/d0nhtqhBw5

Το εξωτερικό σχέδιο της μπάλας έχει επιλεγεί ώστε να απεικονίζει τις τρεις χώρεςπου διοργανώνουν το Μουντιάλ. Το κόκκινο αντιστοιχεί στον Καναδά, ο πράσινος αετός στο Μεξικό και το μπλε με τα αστέρια στη σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι χρυσές λεπτομέρειες αποτίουν φόρο τιμής στο λαμπερό χρυσό τρόπαιο του FIFA World Cup.

Για πρώτη φορά στην ιστορία η διοργάνωση θα φιλοξενηθεί από τρεις διαφορετικές χώρες. Η εναρκτήρια αναμέτρηση θα διεξαχθεί στις 11 Ιουνίου 2026 στην Πόλη του Μεξικού, ενώ ο τελικός έχει προγραμματιστεί για τις 19 Ιουλίου στο Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ.

Η διοργάνωση επεκτείνεται για πρώτη φορά στην ιστορία της, καθώς συμμετέχουν 48 ομάδες, με αποτέλεσμα να διαρκέσει 39 ημέρες. Το νέο σύστημα θα περιλαμβάνει 12 ομίλους των τεσσάρων ομάδων και έναν επιπλέον γύρο νοκ-άουτ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Μουντιάλ 2026: 1.248 παίκτες από 449 συλλόγους και 71 χώρες - Τα ρεκόρ