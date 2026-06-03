Μουντιάλ 2026: 1.248 παίκτες από 449 συλλόγους και 71 χώρες - Τα ρεκόρ

Συνολικά 1.248 παίκτες από τις 48 ομάδες , μπαίνουν στην...αφετηρία του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 (11/6-19/7), μετά τη δημοσίευση (2/6) των τελικών λιστών από την FIFA, μόλις εννέα ημέρες να απομένουν μέχρι την έναρξή του.

Το κορυφαίο τουρνουά των 104 αγώνων, σε Καναδά, Μεξικό και ΗΠΑ, «βλέπει» 357 παίκτες να επιστρέφουν μετά από τουλάχιστον μία προηγούμενη συμμετοχή τους σε ομάδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ περίπου 891 παίκτες πρόκειται να βιώσουν τη διοργάνωση για πρώτη φορά.

Οι 1.248 παίκτες προέρχονται από 449 διαφορετικούς συλλόγους από 71 χώρες να εκπροσωπούνται (14 από την περιοχή AFC, έξι από την CAF, επτά από την CONCACAF, οκτώ από την CONMEBOL, μία από την OFC και 35 από την UEFA).

Οι λίστες των ομάδων αναδεικνύουν επίσης τα αντικρουόμενα εθνικά προφίλ, που κυμαίνονται από το Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία, των οποίων οι ομάδες αποτελούνται σχεδόν εξ ολοκλήρου από παίκτες που εδρεύουν στην εγχώρια αγορά (25 από τους 26 και στις δύο περιπτώσεις) έως άλλες, όπως το Πράσινο Ακρωτήριο, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η Ακτή Ελεφαντοστού, το Κουρασάο, η Σενεγάλη και η Ουρουγουάη, που αντλούν ολόκληρες τις ομάδες τους από πρωταθλήματα του εξωτερικού.

Όσον αφορά τους προπονητές, ο Πορτογάλος προπονητής της Γκάνας, Κάρλος Κεϊρόζ, προπονεί στο πέμπτο συνεχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, έχοντας προηγουμένως ηγηθεί της Πορτογαλίας το 2010 και του Ιράν το 2014, το 2018 και το 2022. Είναι μόλις ο δεύτερος προπονητής που εμφανίζεται σε πέντε συνεχόμενα τουρνουά, μετά τον Μπόρα Μιλουτίνοβιτς (1986-2002).

Το εύρος των γενεών είναι εξίσου εντυπωσιακό, με πάνω από 25 χρόνια να χωρίζουν τον γηραιότερο παίκτη , τον Κρεγκ Γκόρντον της Σκωτίας στα 43 χρόνια και 162 ημέρες, από τον νεότερο, τον Τζιλμπέρτο Μόρα του Μεξικού στα 17 χρόνια και 240 ημέρες.

Συνολικά 22 παίκτες κάτω των 20 ετών και επτά παίκτες ηλικίας 40 ετών και άνω θα μπορούσαν να συμμετάσχουν, ενώ 22 νικητές του Παγκοσμίου Κυπέλλου επιστρέφουν στην παγκόσμια σκηνή.



Φυσικά το Πράσινο Ακρωτήριο, το Κουρασάο, η Ιορδανία και το Ουζμπεκιστάν πρόκειται να βιώσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA για πρώτη φορά, υπογραμμίζοντας πώς η διευρυμένη μορφή καθιστά τη διοργάνωση πιο αντιπροσωπευτική του παγκόσμιου παιχνιδιού.

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