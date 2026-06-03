Φανέλα του Πελέ αναμένεται να ξεπεράσει τα 6 εκατ. δολάρια σε δημοπρασία

Μια φανέλα που φορούσε ο θρύλος του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου, Πελέ, στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1958 εκτιμάται ότι θα αποφέρει περισσότερα από 6 εκατομμύρια δολάρια σε επικείμενη δημοπρασία.

Ο τότε 17χρονος Πελέ φόρεσε τη μπλε, κοντομάνικη φανέλα στον τελικό της διοργάνωσης, στον οποίο η Βραζιλία επικράτησε 5-2 της οικοδέσποινας Σουηδίας στο Στάδιο Ρασούντα, κοντά στη Στοκχόλμη.

Ο οίκος Sotheby’s ανακοίνωσε την Τρίτη (2/6) ότι η αγωνιστική φανέλα με το νούμερο 10 θα τεθεί σε online δημοπρασία από τις 29 Ιουνίου έως τις 16 Ιουλίου.

«Αυτό δεν είναι απλώς μια φανέλα - είναι το ένδυμα που φορούσε ένας από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές στην ιστορία τη νύχτα που ξεκίνησε η κυριαρχία του», ανέφερε σε δήλωσή του ο Μπραμ Γουάχτερ, επικεφαλής σύγχρονων συλλεκτικών αντικειμένων του Sotheby’s.

Με εκτιμώμενη αξία που υπερβαίνει τα 6 εκατομμύρια δολάρια, το «Athletic» ανέφερε ότι θα μπορούσε να γίνει το πιο πολύτιμο κομμάτι αθλητικής συλλεκτικής μνήμης που συνδέεται με τον μοναδικό άνθρωπο που έχει κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο τρεις φορές (1958, 1962 και 1970).

Το σημερινό ρεκόρ για την υψηλότερη τιμή που έχει δοθεί για ποδοσφαιρική φανέλα ανέρχεται στα 9,28 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που καταβλήθηκε το 2022 για φανέλα του Ντιέγκο Μαραντόνα.

Ο Πελέ, γεννημένος ως Έντσον Αράντες ντο Νασιμέντο, σημείωσε δύο γκολ απέναντι στη Σουηδία στον πρώτο του τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου. Παραμένει ο νεότερος παίκτης που έχει σκοράρει σε τελικό Μουντιάλ, ενώ η κατάκτηση του 1958 ήταν η πρώτη από τις συνολικά πέντε που κατέκτησε η Βραζιλία.

Ο Πελέ, ο οποίος απεβίωσε το 2022 σε ηλικία 82 ετών, είχε χαρίσει τη φανέλα του 1958 στον συγκάτοικο και συμπαίκτη του, Ντίντα, αμέσως μετά τον τελικό. Μετά από δεκαετίες στην οικογένεια του Ντίντα, το αντικείμενο εκτέθηκε σε μουσείο στη Βραζιλία, πριν αποκτηθεί από ανώνυμο αγοραστή το 2004.

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