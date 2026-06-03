Πανελλήνιες 2026: Δείτε τις απαντήσεις στα Αρχαία

Η φιλόλογος Μαρκάκη Πόπη του Φροντιστηριακού Ομίλου ΕΝΑ , δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη, για τα θέματα των Αρχαίων Ελληνικών πώς τα ερωτήματα ήταν διατυπωμένα με σαφήνεια, με τον βαθμό δυσκολίας να ισοσκελίζει, η επιλογή των ασκήσεων που έδωσε την δυνατότητα για κοινωνικούς προβληματισμούς, χωρίς να απαιτείται μία στενά φιλολογική προσέγγιση.
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