ΤΕΤ.03 Ιου 2026 14:54
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ
Πανελλήνιες 2026: Δείτε τις απαντήσεις στα Αρχαία
πανελλαδικές
clock 13:25 | 03/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Η φιλόλογος Μαρκάκη Πόπη του Φροντιστηριακού Ομίλου ΕΝΑ , δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη, για τα θέματα των Αρχαίων Ελληνικών πώς τα ερωτήματα ήταν διατυπωμένα με σαφήνεια, με τον βαθμό δυσκολίας να ισοσκελίζει, η επιλογή των ασκήσεων που έδωσε την δυνατότητα για κοινωνικούς προβληματισμούς, χωρίς να απαιτείται μία στενά φιλολογική προσέγγιση.

Δείτε τις απαντήσεις στα Αρχαία Ελληνικά

ap_arxaia_2026.pdf (294.73 KB)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηράκλειο: Δεν μπορεί να πουλήσει το σπίτι λόγω υποθήκης του 1965 για χρέος 1.107 δραχμών!

Ηράκλειο: Αναπνέει μόνο του και παίζει με τάμπλετ το 3χρονο κοριτσάκι

Κρήτη: Χειροπέδες στους νεαρούς για το δέμα με την κάνναβη

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Πανελλαδικές Εξετάσεις
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis