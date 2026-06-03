Ηράκλειο: Αντιδράσεις εμπόρων για τις εργασίες ασφαλτόστρωσης λόγω έλλειψης ενημέρωσης

Την έντονη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο με τον οποίο ενημερώθηκαν οι επιχειρήσεις σχετικά με τις εργασίες ασφαλτόστρωσης στο κέντρο της πόλης εκφράζει ο Εμπορικός Σύλλογος Ηρακλείου, με επιστολή του προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο Εμπορικός Σύλλογος κάνει λόγο για προβλήματα που προκλήθηκαν στην εμπορική δραστηριότητα από τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη στις κεντρικές οδούς Αγίου Μηνά και Κυρίλλου Λουκάρεως και δυσκολίες στη λειτουργία εκατοντάδων επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου στο κέντρο του Ηρακλείου, κυρίως λόγω της έλλειψης έγκαιρης ενημέρωσης από την πλευρά του Δήμου.

Μεταξύ άλλων, ο Εμπορικός Σύλλογος Ηρακλείου προτείνει τα έργα οδοποιίας σε κεντρικές εμπορικές αρτηρίες να προγραμματίζονται, κατά κανόνα, τα Σαββατοκύριακα, τις νυχτερινές ώρες ή σε περιόδους μειωμένης εμπορικής δραστηριότητας.

Η επιστολή:

"Προς: Δημοτικό Συμβούλιο

Θέμα: Προβλήματα στην εμπορική δραστηριότητα από τις εργασίες ασφαλτόστρωσης λόγω έλλειψης ενημέρωσης.

Αξιότιμε κ. Δήμαρχε,



Αξιότιμες κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι,

Οι εργασίες ασφαλτόστρωσης που πραγματοποιήθηκαν στις κεντρικές οδούς Αγίου Μηνά και Κυρίλλου Λουκάρεως την Τετάρτη 3 Ιουνίου προκάλεσαν σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία εκατοντάδων επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου του κέντρου της πόλης κυρίως λόγω της έλλειψης έγκαιρης ενημέρωσης από πλευράς του Δήμου.



Η δυσχέρεια πρόσβασης δεν αφορούσε μόνο τους επαγγελματίες και το προσωπικό των επιχειρήσεων, αλλά και τους καταναλωτές, οι οποίοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, αποκλεισμούς δρόμων και γενικότερη αβεβαιότητα ως προς το πώς θα προσεγγίσουν την εμπορική καρδιά του Ηρακλείου. Για το κέντρο της πόλης μας μιλάμε για αρκετές χιλιάδες συμπολίτες μας.



Αναγνωρίζουμε πλήρως την αναγκαιότητα των έργων συντήρησης και αναβάθμισης του οδικού δικτύου. Ωστόσο, εξίσου αναγκαίος είναι ο σωστός σχεδιασμός τους, ώστε να περιορίζονται στο ελάχιστο οι επιπτώσεις στην οικονομική ζωή της πόλης.



Στην προκειμένη περίπτωση, η επίσημη ενημέρωση του Δήμου δημοσιοποιήθηκε μόλις το μεσημέρι της προηγούμενης ημέρας, λιγότερο από ένα εικοσιτετράωρο πριν την έναρξη των εργασιών.



Ο χρόνος αυτός ήταν προφανώς ανεπαρκής για να ενημερωθεί ο εμπορικός κόσμος του κέντρου στο σύνολο του, αλλά ακόμα περισσότερο για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να προσαρμόσουν τον προγραμματισμό τους, να ενημερώσουν πελάτες και προμηθευτές, να λάβουν μέτρα για τον περιορισμό της οικονομικής ζημίας ή να αναβάλουν εργασίες ανακαινίσεων, εγκαίνια κλπ.



Η απουσία ενημέρωσης δείχνει έλλειψη κατανόησης αν όχι και σεβασμού προς τους εμπόρους, καταστηματάρχες και επιχειρηματίες του κέντρου της πόλης, αλλά και προς του υπαλλήλους, προμηθευτές και πελάτες τους.



Η έγκαιρη ενημέρωση δεν αποτελεί τυπική διαδικασία αλλά ουσιαστική προϋπόθεση εύρυθμης λειτουργίας της πόλης. Για έργα που επηρεάζουν βασικούς εμπορικούς άξονες, θα πρέπει να υπάρχει ανακοίνωση αρκετές ημέρες ή και εβδομάδες νωρίτερα, συνοδευόμενη από σαφές χρονοδιάγραμμα, χάρτες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και διαβούλευση με τους επαγγελματικούς φορείς που εκπροσωπούν τις επιχειρήσεις των περιοχών που επηρεάζονται.



Παράλληλα, θεωρούμε ότι έργα οδοποιίας σε κεντρικές εμπορικές αρτηρίες θα πρέπει, κατά κανόνα, να προγραμματίζονται κατά τα Σαββατοκύριακα ή σε περιόδους μειωμένης εμπορικής δραστηριότητας.



Η πρακτική αυτή αποτελεί κανόνα σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις, όπου οι δημοτικές αρχές επιδιώκουν να περιορίζουν τις επιπτώσεις στην τοπική οικονομία πραγματοποιώντας εργασίες κατά τις νυχτερινές ώρες, τα Σαββατοκύριακα ή σε αργίες, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για κεντρικούς εμπορικούς δρόμους υψηλής επισκεψιμότητας.



Ζητούμε, από τη Δημοτική Αρχή να επανεξετάσει τον τρόπο προγραμματισμού και ανακοίνωσης αντίστοιχων παρεμβάσεων στο μέλλον, ώστε να διασφαλίζεται αφενός η υλοποίηση των απαραίτητων έργων και αφετέρου η προστασία της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων που αποτελούν ζωτικό πυλώνα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής του Ηρακλείου"

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