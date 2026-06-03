Πανελλήνιες 2026: Σαφή αλλά απαιτητικά τα θέματα σε Μαθηματικά, Βιολογία και Αρχαία

Συνεχίστηκαν σήμερα οι Πανελλήνιες εξετάσεις, με τα Αρχαία Ελληνικά, τη Βιολογία και τα Μαθηματικά για τους υποψήφιους των ΓΕΛ. Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη, οι εκπαιδευτικοί του Φροντιστηριακού Ομίλου ΕΝΑ, σχολίασαν τα σημερινά θέματα, τονίζοντας πως τα πρώτα από αυτά χαρακτηρίζονται ως βατά, αλλά στη συνέχεια απαιτούσαν ιδιαίτερη προσοχή καθώς υπήρξε κλιμάκωση της δυσκολίας.

Συγκεκριμένα, ο μαθηματικός Χριστοφάκης Γιώργος, δήλωσε πως τα θέματα ήταν σαφή και κάλυπταν όλο το φάσμα της ύλης ενώ μάλιστα χαρακτήρισε κάποια από αυτά πως είχαν διαβαθμισμένη δυσκολία.

Η βιολόγος Κουκουριτάκη Μαρία, σχολίασε πως τα θέματα Α και Β ήταν βατά, ωστόσο οι υπόλοιπες ασκήσεις ήταν πιο απαιτητικές ως προς τον χρόνο και την εμπέδωση, οι οποίες μπορεί να προβλημάτισαν τους υποψήφιους.

Τέλος, η φιλόλογος Μαρκάκη Πόπη, δήλωσε πως για τα θέματα των Αρχαίων Ελληνικών τα ερωτήματα ήταν σαφή διατυπωμένα, με τον βαθμό δυσκολίας να ισοσκελίζει, η επιλογή των ασκήσεων που έδωσε την δυνατότητα για κοινωνικούς προβληματισμούς, χωρίς να απαιτείται μία στενά φιλολογική προσέγγιση.

Οι εξετάσεις για τους μαθητές των Γενικών Λυκείων συνεχίζονται την Παρασκευή 5 Ιουνίου, με τα εξεταζόμενα μαθήματα να είναι τα Λατινικά, η Χημεία και η Πληροφορική.

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