Σύσσωμο το Μαλεβίζι στηρίζει το "Ακούμε, Τρώμε, Πίνουμε Κρητικά"

Με ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή εκπροσώπων πολιτιστικών, αναπτυξιακών και αθλητικών συλλόγων, που γέμισαν ασφυκτικά την αίθουσα του ΔΣ του Δήμου Μαλεβιζίου, πραγματοποιήθηκε η ενημερωτική συνάντηση για την παρουσίαση της πρωτοβουλίας του Δικτύου Οινοποιών Κρήτης, που αγκαλιάστηκε άμεσα από τον Δήμαρχο Μαλεβιζίου Μενέλαο Μποκέα, με τίτλο «Ακούμε, Τρώμε, Πίνουμε Κρητικά».

Η συνάντηση διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του Δήμου Μαλεβιζίου, στο πλαίσιο της προσπάθειας ανάδειξης και στήριξης των τοπικών προϊόντων, της κρητικής γαστρονομίας και του πρωτογενούς τομέα. Την παρουσίαση της πρότασης πραγματοποίησαν η Εντεταλμένη Σύμβουλος Πολιτισμού και Τουρισμού του Δήμου Μαλεβιζίου Χρύσα Λυρώνη και ο Πρόεδρος του Δικτύου Οινοποιών Κρήτης Στέλιος Ζαχαριουδάκης, ενώ στη συνάντηση συμμετείχε ο Αντιδήμαρχος Μάνος Πατεράκης και ο διευθυντής του γραφείου Δημάρχου του Δήμου Μαλεβιζίου Κώστας Μπέζος.

Η πρόταση αυτή διαμορφώνει με ολιστικό τρόπο, ένα διαφοροποιημένο πολιτισμικό υπόδειγμα, μια νέα συλλογική ταυτότητα, εμπειρία και μνήμη, που παράγει προστιθέμενη αξία.

Η πρωτοβουλία έχει ως βασικό στόχο την ενίσχυση της παρουσίας και της κατανάλωσης τοπικών προϊόντων στα κρητικά γλέντια, στις πολιτιστικές εκδηλώσεις και στα πανηγύρια που διοργανώνονται κάθε χρόνο σε ολόκληρη την Κρήτη, προβάλλοντας τον πλούτο της τοπικής παραγωγής και πολιτισμού, ενισχύοντας την τοπική οικονομία.

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Όπως τονίστηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η δράση δεν περιορίζεται μόνο στην προώθηση του κρητικού κρασιού, αλλά επεκτείνεται στο σύνολο των πιστοποιημένων ποιοτικών προϊόντων του τόπου, όπως τα τυροκομικά, το ελαιόλαδο, το μέλι, οι ελιές, το παξιμάδι και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Στόχος είναι να διαμορφωθεί μια σύγχρονη κουλτούρα στήριξης της τοπικής παραγωγής, συνδέοντας τον πολιτισμό, την παράδοση, τον τουρισμό και τον πρωτογενή τομέα σε ένα κοινό αναπτυξιακό πλαίσιο.

Οι εκπρόσωποι των συλλόγων που συμμετείχαν στη συνάντηση εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους για την πρωτοβουλία και αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τρόπους ενσωμάτωσης των τοπικών προϊόντων και διαφοροποίησης του τρόπου διασκέδασης και κατανάλωσης στις εκδηλώσεις που διοργανώνουν, αναγνωρίζοντας τη σημασία της στήριξης των παραγωγών και των επιχειρήσεων της περιοχής.

Παράλληλα, ο Δήμος Μαλεβιζίου προγραμματίζει σειρά ενημερωτικών επαφών με τις ξενοδοχειακές μονάδες της περιοχής, με στόχο την ενίσχυση της διοργάνωσης κρητικών βραδιών για τους επισκέπτες του τόπου, στις οποίες θα αναδεικνύονται αποκλειστικά, πιστοποιημένα προϊόντα της κρητικής γης. Μέσα από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία επιδιώκεται η σύνδεση του τουριστικού προϊόντος με την τοπική παραγωγή, προσφέροντας στους επισκέπτες αυθεντικές γαστρονομικές εμπειρίες και ενισχύοντας παράλληλα την τοπική οικονομία.

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Η βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα του τόπου μας, η πρόοδος και η ευημερία των ανθρώπων εξαρτάται άμεσα από οργανωμένες δράσεις ενίσχυσης του διακριτού παραγωγικού και πολιτιστικού του αποτυπώματος στον κόσμο.

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