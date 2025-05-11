Silver Alert για τον 82χρονο που εξαφανίστηκε στη Χερσόνησο

Μεγαλώνει η αγωνία για την τύχη του 82χρονου που εξαφανίστηκε στο Καλό Χωριό Χερσονήσου την περασμένη Πέμπτη 8/5. Για την εξαφάνισή του εκδόθηκε silver alert και όποιος γνωρίζει οτιδήποτε παρακαλείται να ειδοποιήσει την αστυνομία ή να καλέσει στο 1065.

Και σήμερα συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό του.

Η ανακοίνωση του silver alert:

"Ο Κωνσταντίνος Αμανάκης, 82 ετών, εξαφανίστηκε από το σπίτι του, στο Καλό Χωριό Χερσονήσου, στο Ηράκλειο Κρήτης, το μεσημέρι της Πέμπτης 08/05/25, όταν έφυγε για να πάει στο καφενείο της γειτονιάς του. Έκτοτε, δεν έχει δώσει σημεία ζωής.



Έχει γκρίζα μαλλιά, σκούρα καστανά μάτια, ύψος 1,65μ και είναι κανονικού βάρους.



Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε σκούρο μπουφάν, πουκάμισο σκούρου χρώματος και παντελόνι τζιν.



Η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ, ειδοποιήθηκε από τους οικείους του το βράδυ της 09/05/2025 και μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ενεργοποιεί τον Κοινωνικό Συναγερμό SILVER ALERT, για την κινητοποίηση όλων για την ανεύρεσή του.



Η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο.



Εάν γνωρίζετε κάτι επικοινωνήστε με την υπηρεσία Silver Alert, όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή SOS 1065."

