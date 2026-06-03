Ηράκλειο: Πυροσβέστες βρήκαν γεμάτο πορτοφόλι και το παρέδωσαν στον ιδιοκτήτη του

Ένα ακόμα παράδειγμα εντιμότητας και επαγγελματισμού έδωσαν δύο πυροσβέστες στην Κρήτη, οι οποίοι, επιστρέφοντας από επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς, εντόπισαν πορτοφόλι με μεγάλο χρηματικό ποσό και σημαντικά προσωπικά έγγραφα και φρόντισαν να το παραδώσουν άμεσα στον κάτοχό του.

Πρόκειται για τον Υπαρχιπυροσβέστη Πυροσβεστικού Σώματος Εμμανουήλ Γαργεράκη του Κυριάκου και τον Υπαρχιπυροσβέστη Πυροσβεστικού Σώματος Κωνσταντίνο Τυμπακιανάκη του Κωνσταντίνου, οι οποίοι στις 29 Μαΐου 2026 επέστρεφαν από συμβάν πυρκαγιάς σε παρασκευαστήριο άρτου στην περιοχή του Κρουσώνα Ηρακλείου.

Κατά τη διαδρομή της επιστροφής τους, οι δύο πυροσβέστες εντόπισαν στο οδόστρωμα ένα πορτοφόλι. Όταν το παρέλαβαν, διαπίστωσαν ότι περιείχε σημαντικό χρηματικό ποσό, καθώς και πολύτιμα προσωπικά έγγραφα του ιδιοκτήτη του.

Χωρίς δεύτερη σκέψη, προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εντοπιστεί ο κάτοχός του, στον οποίο και το παρέδωσαν άμεσα, αποτρέποντας την απώλεια χρημάτων και εγγράφων.

Σε ανακοίνωσή της, η Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Κρήτης συνεχάρη τους δύο συναδέλφους της για τη στάση τους, επισημαίνοντας ότι τέτοιες πράξεις αναδεικνύουν την ηθική ακεραιότητα και την εντιμότητα που διακρίνουν τα στελέχη του Σώματος.

Όπως τονίζεται, δεν είναι η πρώτη φορά που μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην Κρήτη ξεχωρίζουν για ανάλογες πράξεις ήθους και κοινωνικής προσφοράς, γεγονός που, όπως αναφέρει η Ένωση, αποτελεί πηγή υπερηφάνειας για ολόκληρο το Σώμα.

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