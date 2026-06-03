Ηράκλειο: Έτοιμο να ριχτεί στη μάχη το πυροσβεστικό ελικόπτερο της 3ης ΕΜΟΔΕ

Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται από σήμερα το πρώτο από τα τέσσερα πυροσβεστικά ελικόπτερα που θα ενισχύσουν φέτος την αντιπυρική θωράκιση της Κρήτης, σε μια περίοδο που οι ανησυχίες για τον κίνδυνο εκδήλωσης μεγάλων πυρκαγιών παραμένουν ιδιαίτερα αυξημένες.

Πρόκειται για το ελικόπτερο τύπου Bell 214 ST της 3ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ) Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο. Το συγκεκριμένο εναέριο μέσο έχει τη δυνατότητα μεταφοράς έως και τριών τόνων νερού, ενώ παράλληλα μπορεί να μεταφέρει προσωπικό έως 12 ατόμων, συμβάλλοντας τόσο στην άμεση κατάσβεση πυρκαγιών όσο και στη γρήγορη μεταφορά δυνάμεων σε δύσβατες περιοχές.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Πυροσβεστικού Σώματος, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να αφιχθεί στην Κρήτη και το αντίστοιχο ελικόπτερο της ΕΜΟΔΕ Χανίων, ενώ έως το τέλος του μήνα θα έχουν αναπτυχθεί στο νησί ακόμη δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα τύπου Kamov.

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(Το ελικόπτερο της 3ης ΕΜΟΔΕ με έδρα το Ηράκλειο)

Με τον τρόπο αυτό η Κρήτη θα διαθέτει συνολικά τέσσερα εναέρια μέσα πυρόσβεσης κατά τη διάρκεια της φετινής αντιπυρικής περιόδου. Ωστόσο, παρά την ενίσχυση των εναέριων δυνάμεων, προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι δεν εγκρίθηκε το αίτημα των πυροσβεστών της Κρήτης για τη διάθεση ενός ελικοπτέρου βαρέος τύπου Erickson, το οποίο θεωρείται ιδιαίτερα αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση μεγάλων δασικών πυρκαγιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αίτημα απορρίφθηκε χωρίς να δοθεί συγκεκριμένη αιτιολόγηση.

Η φετινή αντιπυρική περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει και οι υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς οι καιρικές συνθήκες και η παρατεταμένη ξηρασία που παρατηρείται σε αρκετές περιοχές του νησιού δημιουργούν ένα περιβάλλον αυξημένου κινδύνου. Η αγωνία των κατοίκων, αλλά και των πυροσβεστικών δυνάμεων, είναι έντονη, καθώς οι μνήμες από τις μεγάλες πυρκαγιές των προηγούμενων ετών παραμένουν νωπές.

Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έλεγχοι για την τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρούν στην επιβολή προστίμων σε περιπτώσεις παραβάσεων. Ειδικότερα, διοικητικό πρόστιμο ύψους 750 ευρώ επιβλήθηκε στις 31 Μαΐου από ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χανίων σε γυναίκα, για καύση υπολειμμάτων φυτικής βλάστησης κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας, σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά. Παράλληλα, διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.933 ευρώ επιβλήθηκε την 1η Ιουνίου από ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ιεράπετρας σε άνδρα, ο οποίος εκτελούσε θερμές εργασίες κατά παράβαση των προβλεπόμενων μέτρων πυρασφάλειας σε περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας.

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