Ηράκλειο: Τον βρήκαν νεκρό στο μετόχι οι συγγενείς του
ασθενοφορο
clock 09:40 | 11/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Ένας 64χρονος από την Αλβανία, βρέθηκε νεκρός σήμερα (Κυριακή 11/5) τα ξημερώματα στο μετόχι όπου διέμενε στον Αγιο Βλάσση Ηρακλείου.

Ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από συγγενικά του πρόσωπα.

Ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ ήταν όμως αργά.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει την εγκληματική ενέργεια και φως στα ακριβή αίτια θανάτου θα ρίξει η νεκροψία - νεκροτομή.

