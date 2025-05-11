Βίντεο από την επιτυχημένη επιχείρηση διάσωσης 32χρονου σπηλαιολόγου

Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση διάσωσης από την ΕΜΑΚ 32χρονου σπηλαιολόγου που έπεσε στο κενό από ύψος περίπου 10 μέτρων στο Λαύριο.

Με τα ειδικά σχοινιά οι διασώστες κατάφεραν να φτάσουν στο σημείο που βρισκόταν και να τον τοποθετήσουν στο ειδικό φορείο. Ακολούθησε η επιχείρηση ανάσυρσης, με εξαιρετικά προσεκτικά κινήσεις.







Σύμφωνα με το Star, οι πυροσβέστες είχαν επικοινωνία από την πρώτη στιγμή με τον 32χρονο, ο οποίος είχε τραυματιστεί.







Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 32χρονος ήθελε να φτάσει στο σημείο που καταλήγει η χαράδρα, αλλά σε ύψος 10 μέτρων από το έδαφος εκτιμάται ότι έσπασε το «στοπ» στο ειδικό σχοινί κατάβασης με αποτέλεσμα να πέσει και να τραυματιστεί.

Τραυματισμένος ανασύρθηκε ο 32χρονος μετά την πτώση του σε βάραθρο τον Άγιο Κωνσταντίνο Λαυρεωτικής από στελέχη της 1ης Ε.Μ.Α.Κ. pic.twitter.com/BTc3ahX6Xo — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 10, 2025

