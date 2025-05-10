Γάζα: Νέο βίντεο από τη Χαμάς με δύο Ισραηλινούς ομήρους
clock 22:28 | 10/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Η Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα το Σάββατο ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζονται δύο Ισραηλινοί όμηροι οι οποίοι εξακολουθούν να κρατούνται ακόμη στη Γάζα. Ο ένας από αυτούς μάλιστα κάνει έκκληση να τερματιστεί ο πόλεμος στον παλαιστινιακό θύλακα.



Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ταυτοποίησαν τους δύο άνδρες που εμφανίζονται στο βίντεο των περίπου τριών λεπτών. Πρόκειται για τον Ελκάνα Μπόχμποτ και τον Γιόσεφ-Χαΐμ Οχάνα που είχαν απαχθεί από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.



Το Γαλλικό Πρακτορείο δεν ήταν σε θέση να εξακριβώσει την ημερομηνία που τραβήχτηκαν τα πλάνα αυτά.



Στο βίντεο οι δύο άνδρες βρίσκονται σε έναν μικρό χώρο. Ο ένας, που έχει ξυρισμένο το κεφάλι και τατουάζ στο μπράτσο, μιλάει κάνοντας χειρονομίες ενώ ο άλλος, ξαπλωμένος και καλυμμένος με μια κουβέρτα, είναι εμφανώς εξασθενημένος και παραμένει σιωπηλός.



Ο πρώτος άνδρας εξηγεί ότι ο σύντροφός του είναι σε πολύ κακή σωματική και ψυχική κατάσταση και καλεί την ισραηλινή ηγεσία να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα.

