Γάζα: Νέο βίντεο από τη Χαμάς με δύο Ισραηλινούς ομήρους

Η Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα το Σάββατο ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζονται δύο Ισραηλινοί όμηροι οι οποίοι εξακολουθούν να κρατούνται ακόμη στη Γάζα. Ο ένας από αυτούς μάλιστα κάνει έκκληση να τερματιστεί ο πόλεμος στον παλαιστινιακό θύλακα.







Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ταυτοποίησαν τους δύο άνδρες που εμφανίζονται στο βίντεο των περίπου τριών λεπτών. Πρόκειται για τον Ελκάνα Μπόχμποτ και τον Γιόσεφ-Χαΐμ Οχάνα που είχαν απαχθεί από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.







Το Γαλλικό Πρακτορείο δεν ήταν σε θέση να εξακριβώσει την ημερομηνία που τραβήχτηκαν τα πλάνα αυτά.







Στο βίντεο οι δύο άνδρες βρίσκονται σε έναν μικρό χώρο. Ο ένας, που έχει ξυρισμένο το κεφάλι και τατουάζ στο μπράτσο, μιλάει κάνοντας χειρονομίες ενώ ο άλλος, ξαπλωμένος και καλυμμένος με μια κουβέρτα, είναι εμφανώς εξασθενημένος και παραμένει σιωπηλός.







Ο πρώτος άνδρας εξηγεί ότι ο σύντροφός του είναι σε πολύ κακή σωματική και ψυχική κατάσταση και καλεί την ισραηλινή ηγεσία να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα.

📸: Hamas released a video showing kidnapped Colombian-Israeli dual national Elkana Bohbot and Yosef-Haim Ohana. pic.twitter.com/CMX7K7efrz — Kagan.Dunlap (@Kagan_M_Dunlap) May 10, 2025







Ο 24χρονος Οχάνα και ο 36χρονος Μπόχμποτ απήχθησαν από το μουσικό φεστιβάν Νόβα, στο νότιο Ισραήλ, όταν η Χαμάς εξαπέλυσε την επίθεσή της στο ισραηλινό έδαφος, στις 7 Οκτωβρίου 2023. Και οι δύο έχουν εμφανιστεί και σε άλλα βίντεο που δημοσιοποίησε η Χαμάς μετά την απαγωγή τους.







Από τους 251 ομήρους που άρπαξε η Χαμάς εκείνη την ημέρα, οι 58 παραμένουν στη Γάζα και οι 34 από αυτούς είναι νεκροί, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό. Η Χαμάς κρατά επίσης τη σορό ενός Ισραηλινού στρατιώτη που σκοτώθηκε σε προηγούμενες συγκρούσεις στη Λωρίδα της Γάζας, το 2014.







Την Τετάρτη, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέφρασε αμφιβολίες για την τύχη τριών ομήρων που μέχρι τότε θεωρούνταν ακόμη ζωντανοί. «Ξέρουμε μετά βεβαιότητας ότι 21 όμηροι είναι εν ζωή (…) Υπάρχουν άλλοι τρεις για τους οποίους δυστυχώς δεν ξέρουμε αν είναι ζωντανοί» ανέφερε σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, χωρίς να αποκαλύψει τα ονόματα των τριών.

