Του είπε να χωρίσουν και έβαλε τέρμα στη ζωή του με καραμπίνα!

Με κυνηγετική καραμπίνα στο σπίτι στο οποίο φιλοξενούνταν στην Παστίδα της Ρόδου, έβαλε τέρμα στη ζωή του, ένας 50χρονος από την Αθήνα.

Όπως αναφέρει η rodiaki.gr, το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Πέμπτης (8/5) σε εσωτερικό χώρο του σπιτιού και οι ιδιοκτήτες του ενημέρωσαν το ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον άτυχο άνδρα στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο 50χρονος άνδρας είχε έρθει το προηγούμενο διάστημα στο νησί και φιλοξενούνταν σε σπίτι φίλων του στην Παστίδα. Η άσχημη ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρισκόταν λόγω του πρόσφατου χωρισμού του, τον οδήγησε στην απονενοημένη πράξη προχθές το μεσημέρι, χρησιμοποιώντας την κυνηγετική καραμπίνα που υπήρχε στο σπίτι.

Μάλιστα, συνελήφθησαν δύο άτομα (πατέρας και γιος) ηλικίας 83 και 52 ετών αντίστοιχα για πλημμελή φύλαξη του όπλου και σε βάρος τους κινήθηκε η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία.

