Μεσαρά: Θρήνος για τον πασίγνωστο επιχειρηματία που "έσβησε"

Σε σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία στη Μεσαρά από τον ξαφνικό και τραγικό θάνατο που βρήκε στη μία περίπου τα μεσάνυχτα, ο 55χρονος Μιχάλης Χατζηδάκης (Χαζήρης).

Πρόκειται για τον οδηγό του αυτοκινήτου που έχασε τη ζωή του από τροχαίο που σημειώθηκε στην εθνική Οδό Μοιρών - Τυμπακίου στο ύψος της Γαλιάς, όταν ξαφνικά το όχημά του εξετράπη της πορείας του.

Ο γνωστός επιχειρηματίας ήταν ιδιοκτήτης του του νυχτερινού κέντρου "Φαιστός Palace" και ο θάνατος που έχει σκορπίσει θλίψη στην οικογένεια αλλά και σε όλους όσοι τον γνώριζαν.

Σύμφωνα με το Τμήμα Τροχαίας Ηρακλείου που διενεργεί την προανάκριση για το δυστύχημα, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο άτυχος άνδρας εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε πινακίδα σήμανσης και στη συνέχεια ανετράπη.

Περαστικοί τον εντόπισαν και ενημέρωσαν τις Αρχές ωστόσο για τον ίδιο ήταν ήδη αργά καθώς είχε αφήσει την τελευταία του πνοή.

Να σημειωθεί ότι έχει παραγγελθεί ιατροδικαστική εξέταση η οποία θα δώσει απαντήσεις για τα αίτια του θανάτου του. Αν οφείλεται δηλαδή στα χτυπήματα που υπέστη κατά την πρόσκρουση του αυτοκινήτου ή αν επήλθε από παθολογικά αίτια που προκάλεσαν το τροχαίο.

Η κηδεία του "Χαζήρη" θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη στη 1 μμ, στο εκκλησάκι έξω από το κέντρο ιδιοκτησίας του, στο Φαιστός Παλας, ενώ η σορός του θα βρισκεται εκεί από απόψε το βράδυ στις 9μμ.

