Ηράκλειο: Ρήμαξαν τα αμπέλια οι νοτιάδες - Εικόνες καταστροφής

Εκτεταμένες ζημιές σε πολλούς αμπελώνες της ΠΕ Ηρακλείου προκάλεσαν οι νοτιάδες και οι υψηλές θερμοκρασίες που καταγράφηκαν αυτές τις ημέρες με τους παραγωγούς να βρίσκονται για μία ακόμα φορά, σε δεινή θέση, βλέποντας τις καλλιέργειες τους να δέχονται πλήγμα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες ακροατών προς το Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη, ζημιές έχουν καταγραφεί σε πρώιμες ποικιλίες αλλά και στην σουλτανίνα στην περιοχή του Προφήτη Ηλία αλλά και σε άλλες περιοχές όπως οι Αρχάνες.

(Κάηκε το αμπέλι από τους νοτιάδες και τον μίνι καύσωνα)

Το μείγμα των νοτιάδων και του μίνι καύσωνα σε συνδυασμό με τις βροχές, ρήμαξαν τα αμπέλια που και πάλι βρίσκονται στο μάτι του κυκλώνα.

(Ζημιές σε αμπελώνα στον Προφήτη Ηλία)

Μιλώντας στην ίδια εκπομπή ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ Κρήτης, Νίκος Δασκαλάκης σημείωσε ότι προς το παρόν στο υποκατάστημα του Ηρακλείου δεν έχουν φτάσει τέτοιου είδους αναφορές και απέφυγε να πει δημόσια αν αυτοί οι παραγωγοί δικαιούνται αποζημίωση καθώς για να απαντήσει, όπως είπε, θα πρέπει οι γεωπόνοι του ΕΛΓΑ να δουν το πρόβλημα από κοντά.

Κάλεσε δε τους παραγωγούς να απευθυνθούν στο αρμόδιο υποκατάστημα για να αναφέρουν τις ζημιές τους.

