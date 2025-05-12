ΣΑΒ.23 Μαΐ 2026 10:42
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Ηρακλειο: Αναζητείται 50χρονος - Φέρεται να χτύπησε και να δάγκωσε τη σύζυγο του
ενδοοικογενειακή βία
clock 09:11 | 12/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας εκτυλίχθηκε χθες (Κυριακή 11/5) το Ηράκλειο. Μία 45χρονη γυναίκα μετέβη στο αστυνομικό μέγαρο και κατήγγειλε τον 50χρονο σύζυγό της.

Μετά από έντονο καυγά με απειλές και ύβρεις, ο 50χρονος φέρεται να τη χτύπησε και να τη δάγκωσε.

Η αστυνομία αναζητεί τον 50χρονο, ενώ παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση για την 45χρονη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μεσαρά: Γνωστός επιχειρηματίας της εστίασης βρέθηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του

Ηράκλειο: Στάχτη το αυτοκίνητο - Η φωτιά και έκαψε και μηχανή σε αποθήκη

Ένοχοι οι επιχειρηματίες από τη Ρόδο για τον πνιγμό 26χρονου Κρητικού

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ενδοοικογενειακη Βια Ηρακλειο
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis