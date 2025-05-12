Ηρακλειο: Αναζητείται 50χρονος - Φέρεται να χτύπησε και να δάγκωσε τη σύζυγο του

Περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας εκτυλίχθηκε χθες (Κυριακή 11/5) το Ηράκλειο. Μία 45χρονη γυναίκα μετέβη στο αστυνομικό μέγαρο και κατήγγειλε τον 50χρονο σύζυγό της.

Μετά από έντονο καυγά με απειλές και ύβρεις, ο 50χρονος φέρεται να τη χτύπησε και να τη δάγκωσε.

Η αστυνομία αναζητεί τον 50χρονο, ενώ παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση για την 45χρονη.

