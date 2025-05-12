ΒΟΑΚ: Τροχαίο στην "κακιά στροφή" - Σύγκρουση ΙΧ με λεωφορείο

Τροχαίο ατύχημα, χωρίς ευτυχώς να σημειωθούν τραυματισμοί, σημειώθηκε νωρίτερα επί του ΒΟΑΚ στο ύψος των Λινοπεραμάτων, σημείο γνωστότερο ως "κακιά στροφή".

Πιθανότατα λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος, ΙΧ αυτοκίνητο ξέφυγε της πορείας του και προσέκρουσε στη ρόδα τουριστικού λεωφορείου με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές στα οχήματα.

Οι οδηγοί που κινούνται στον ΒΟΑΚ θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην αναπτύσσουν υψηλές ταχύτητες.

