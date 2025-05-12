Ηράκλειο - Κτηματολόγιο: Ο ιερέας που ετάφη σε... ξένο οικόπεδο και άλλες ιστορίες καθημερινής τρέλας

Τραγελαφικές σε πολλές περιπτώσεις συνεχίζουν να είναι οι καταστάσεις που διαδραματίζονται με φόντο την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στο real estate και ο οποίος μίλησε στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη, το κτηματολόγιο δεν έχει ολοκληρωθεί με αποτέλεσμα περιπτώσεις ακινήτων που βρίσκονται σε υποθήκη από το 1951, να εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από αυτό το καθεστώς με αποτέλεσμα ιδιοκτήτες που θέλουν να τα πουλήσουν να μην μπορούν.

Ο λόγος είναι ότι δεν έχει ολοκληρωθεί το κτηματολόγιο με αποτέλεσμα να μην έχουν στα χέρια τους κάποια απόδειξη ή κωδικό ακινήτου, το γνωστό ΚΑΕΚ. Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχει ακόμα και περίπτωση τριών ετών που ο ιδιοκτήτης προσπαθεί να ξεμπλέξει και δεν μπορεί.

Μάλιστα όπως ανέφερε ο επιχειρηματίας, υπήρξε περίπτωση στο Ηράκλειο από ένας ενδιαφερόμενος ήθελε να αγοράσει ακίνητο και οποίος αφού περίμενε έως ότου ο ιδιοκτήτης ξεκαθαρίσει την κατάσταση του ακινήτου, ο υποψήφιος αγοραστής πέθανε πριν προλάβει να το αγοράσει.

Ακόμα μία χαρακτηριστική περίπτωση, σύμφωνα με τον επιχειρηματία, είναι ακίνητο στην περιοχή της Χερσονήσου όπου παραμονές της αγοράς ο δικηγόρος του ιδιοκτήτη διαπίστωσε μέσα από το κτηματολόγιο ότι στο οικόπεδο είχαν θάψει ιερέα!

Στην εκπομπή μίλησε και η πρόεδρος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Κρήτης, Κλειώ Πλατάκη σύμφωνα με την οποία δεν υπάρχει πλέον η ταλαιπωρία των πολιτών που υπήρχε το προηγούμενο διάστημα και πως για να ολοκληρωθεί μία διαδικασία κτηματολογίου στο Ηράκλειο, παίρνει περίπου 2 μήνες ενώ σε άλλες περιοχές που εξακολουθεί και υπάρχει πρόβλημα αυτό παίρνει ακόμα και 6 μήνες.

