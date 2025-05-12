Με τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης συναντήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης - Τι είπε για την επίμαχη τροπολογία

Συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, κ. κ. Ευγένιο είχε το πρωί της Δευτέρας (12/05) ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.
Οι δύο άνδρες συζήτησαν εκκλησιαστικά θέματα, ενώ σχετικά με το ζήτημα της πρόσφατης τροπολογίας ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε τη δημόσια διατυπωμένη θέση του ΠΑΣΟΚ ότι η τροπολογία έπρεπε να είχε αποσυρθεί και ο Αρχιεπίσκοπος να επιλύσει το θέμα εντός της Εκκλησίας της Κρήτης.
