Φύλλο και φτερό τα οικονομικά όλων των νοσοκομείων της χώρας - Τι έδειξαν έλεγχοι

Φύλλο και φτερό κάνει τα οικονομικά των νοσοκομείων όλης της χώρας η ηγεσία του υπουργείου υγείας το τελευταίο διάστημα. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του ethnos.gr, το υπουργείο υγείας επιδιώκει να ελέγξει όλα τα οικονομικά δεδομένα των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, προκειμένου να μην ξεφεύγουν οι δαπάνες και δημιουργούνται περαιτέρω ανεξόφλητα χρέη στο ΕΣΥ.

Μάλιστα τον έλεγχο έχει αναλάβει να συντονίσει ο αρμόδιος υφυπουργός υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, ο οποίος πραγματοποιεί εβδομαδιαίες συσκέψεις με όλους τους διοικητές των νοσοκομείων, δίνοντας συγκεκριμένες οδηγίες ώστε να υπάρχει συγκράτηση των δαπανών.

Αντίστοιχες οδηγίες δίνονται μάλιστα και στα νέα στελέχη του ΕΣΥ που αναλαμβάνουν σταδιακά το τελευταίο διάστημα, έπειτα από τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ που στηρίχθηκε στον νόμο Κεραμέως.

Προμήθειες και φάρμακα στο στόχαστρο

Όπως αναφέρουν έγκυρες πηγές του ethnos.gr, οι οδηγίες εστιάζονται κυρίως στο θέμα των προμηθειών, καθώς υπάρχουν συγκεκριμένα νοσοκομεία που φαίνεται ότι λειτουργούν ανεξέλεγκτα και προχωρούν σε παραγγελίες υλικών χωρίς να έχουν τα απαιτούμενα κονδύλια.

Πρόκειται για ένα φαινόμενο που ήταν ιδιαίτερα έντονο τους τελευταίους μήνες και φαίνεται ότι επιχειρείται τώρα να περιοριστεί.

Γι΄ αυτό και οι νέοι διοικητές νοσοκομείων, με βάση τις οδηγίες, υποχρεούνται να τηρούν αυστηρά τους προϋπολογισμούς, ενώ τα κονδύλια που έχουν διαθέσιμα για όλο το έτος, δεν θα πρέπει να σπαταλώνται τους πρώτους μήνες του χρόνου, ώστε στο τέλος της χρονιάς να απαιτούνται πρόσθετα ποσά για την κάλυψη των αναγκών.

Με βάση υψηλόβαθμες πηγές, ήδη η ηγεσία του υπουργείου υγείας έχει στα χέρια της αναλυτικό κατάλογο με νοσοκομεία σε όλη τη χώρα, που φαίνεται πως έχουν ξεφύγει σε αγορές και προμήθειες. Γι’ αυτό και αναμένεται τις επόμενες ημέρες να δοθούν περαιτέρω κατευθύνσεις για την περιστολή των δαπανών.

Τα φάρμακα υψηλού κόστους

Ταυτόχρονα όπως σημειώνουν οι ίδιες πηγές, συγκεκριμένα νοσοκομεία φαίνεται ότι παρουσιάζουν πρόβλημα και με τη χορήγηση φαρμάκων υψηλού κόστους (ΦΥΚ), που επίσης ξεφεύγει από κάθε δαπάνη που μπορεί να έχει προϋπολογιστεί.

Υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι έλεγαν ότι σύντομα θα γίνει εξονυχιστικός έλεγχος ώστε να διαπιστωθεί τι ακριβώς συμβαίνει σε ορισμένα νοσοκομεία και η φαρμακευτική δαπάνη ξεφεύγει, πριν ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα από το υπουργείο υγείας.

